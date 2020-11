Construtoras nacionais querem PNI 2030 adaptado à sua dimensão

Trabalhos de construção. © Igor Martins / Global Imagens

O presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI) sublinha que as construtoras nacionais estão preparadas para responder ao desafio do Plano Nacional de Investimentos (PNI) 2030, mas que é necessária "igualdade de circunstâncias com os concorrentes estrangeiros".

Em entrevista do Negócios, Manuel Reis Campos destaca que "o setor está "preparado para reforçar os mecanismos quer de cooperação, quer de organização, quer de formação e requalificação profissional". Ainda assim, destaca a necessidade de igualdade de circunstância para que as empresas portuguesas possam competir com as companhias estrangeiras.

Um dos exemplos dados para promover esta igualdade está ligada aos valores dos lotes a lançar a concurso, diz o presidente da CPCI. "O Código dos Contratos Públicos incentiva a participação das pequenas e médias empresas e a facilitação do seu acesso ao mercado. Nós temos um tecido empresarial e os concursos que vão ser lançados têm de ser para todas as empresas. É preciso que a forma como os projetos forem lançados possa ir ao encontro da capacidade e habilitação do tecido empresarial", indicou em entrevista ao jornal.