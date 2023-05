Alvarez & Marsal abre escritório em Lisboa e contrata ex-CEO do Novobanco

António Ramalho, ex-CEO do Novo Banco será consultor sénior do escritório português da empresa © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A consultora norte-americana Alvarez & Marsal está prestes a iniciar a sua atividade em Portugal, com a abertura próxima do seu escritório em terras lusas, mais concretamente em Lisboa.

À frente dos destinos da filial portuguesa da Alvarez & Marsal estará como diretor-geral Mário Trinca, que conta com 30 anos de experiência em consultoria de gestão e tecnologia na banca e seguros, detalha a empresa, em comunicado. O ex-CEO do Novobanco, António Ramalho, será o consultor sénior.

Esta entrada no mercado nacional surge numa altura em que, segundo a consultora, "as empresas vivem dificuldades sem precedentes e a necessidade de orientação especializada é maior do que nunca". Por este motivo a insígnia norte-americana garante que a sua "abordagem prática" e "ênfase no fornecimento de soluções práticas" vão providenciar a ajuda que as empresas portuguesas necessitam para melhorar o desempenho, otimizar as operações e impulsionar o crescimento sustentável.

Por seu turno, o diretor geral do escritório português da Alvarez & Marsal garante o seu entusiasmo pelo novo cargo e pela possibilidade de fornecer às empresas nacionais o apoio necessário para vingarem apesar do clima económico. "A nossa equipa de profissionais experientes tem uma vasta experiência no aconselhamento de clientes em vários setores, incluindo serviços financeiros, serviços do setor público, infraestruturas & projetos de capital e serviços digitais & tecnológicos", garantiu Mário Trinca.

Também, António Ramalho louva o desempenho da empresa, onde agora é consultor sénior. "Tendo acompanhado o percurso da A&M ao longo dos anos, pude constatar a antiguidade, o profissionalismo e a independência que a firma traz para todos os desafios complicados. Como resultado, estar afiliado à A&M como consultor para o mercado português e apoiar a liderança de Mário é uma oportunidade fantástica e empolgante."