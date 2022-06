Consultora americana Bain & Company quer recrutar até 40 profissionais em Portugal

Escritório da consultora americana Bain & Company abriu em março deste ano em Lisboa © DR

A Bain & Company, consultora global de negócios e gestão, especializada em consultoria estratégica, quer recrutar entre 30 a 40 profissionais nos primeiros 18 meses da sua presença no novo escritório em Lisboa. Este recrutamento tem como objetivo captar vários talentos do país que "não estão explorados a 100%", nas áreas de inteligência artificial, advanced analytics (análise avançada, em tradução livre) e machine learning (ferramentas de aprendizagem automática), revela a partner Clara Albuquerque, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

Além do mais a consultora, que não pede requisitos de língua específicos, está focada em setores como a banca, energia, indústria, retalho e quer ter várias parcerias e aquisições no nosso País. Um dos outros objetivos na capital lusa é de poder ir buscar alunos universitários para acompanhar logo a partir do segundo e terceiros anos. "Trabalhamos muito com a Universidade Católica de Lisboa e com a Universidade Nova", explica, Clara Albuquerque.

A lógica da abertura do escritório e do consequente recrutamento na capital passa pela "vasta qualidade técnica dos portugueses", remata o senior parter da consultora João Soares. Outro dos motivos da abertura é a forte procura de aconselhamento e serviços e a crescente base de clientes de empresas portuguesas.

"Este novo escritório permanente em Lisboa é apenas um dos muitos investimentos que estamos a fazer no mercado local, refletindo a nossa confiança no crescimento contínuo das empresas portuguesas, bem como o nosso compromisso em melhor servir o número crescente de relações com os clientes prioritários que temos na região", revela o managing partner da Bain & Company Iberia, Ignacio Otero.

Esta presença em Portugal reforça o trabalho desenvolvido há mais de duas décadas com várias empresas nacionais e internacionais nos principais setores, como serviços financeiro, recursos energéticos e naturais, retalho e indústria.

Além de Ignacio Otero, managing partner da Bain Ibéria, a equipa de liderança da Bain Lisboa inclui João Soares, Clara Albuquerque, Álvaro Pires, Francisco Montenegro e José Baptista.

A consultora tem mantido o seu lugar entre os quatro primeiros na lista de "Melhores Lugares para Trabalhar", de acordo com a Glassdoor, site americano que avalia empresas, e eleva agora para 26 o número total de escritórios, dando continuidade ao seu plano de expansão na Península Ibérica.