Consultora Bittencourt entra no mercado nacional em parceria com o Grupo Your

Lyana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt Brasil.

Lyana Bittencourt é a presidente executiva do grupo Bittencourt Brasil e fala sobre a entrada da empresa no mercado nacional.

Que expressão tem o grupo Bittencourt no Brasil?

Somos a principal consultoria para o mercado de franquias no Brasil, a partir de São Paulo. Contamos com mais de três décadas de especialização no desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios. E com uma equipa com cerca de 50 consultores seniores em diversas áreas, finanças, marketing, expansão, inovação e processos. A nossa atuação tem-se diversificado bastante ao longo do tempo, sobretudo com algumas das principais indústrias do mercado nacional e internacional, incluindo redes de retalho relevantes. Os nossos clientes são de diversos mercados como o americano, europeu e chinês, com marcas como Danone, Dunkin Donuts, Coca- Cola, Google, Samsonite, Adidas, Carl"s Jr, M.A.C, Weleda, John John, Carrefour, Xiaomi, Unilever, entre outros.

·Quais são os objetivos para Portugal? Como avalia o mercado português?

A nossa expectativa para o mercado português é bastante elevada. Entendemos que é um mercado que ainda se pode desenvolver muito no que se refere ao franchising e a nossa expertise com mais de 35 anos neste setor, que pode contribuir muito para a dinamização do mercado. O Brasil está entre os dez principais mercados de franquia do mundo, sendo por essa razão um mercado já bastante maduro. Queremos também apoiar as redes de retalho a expandirem as suas marcas internacionalmente e a desenvolverem novos conceitos de negócios que possam ser replicados de forma que sejam escaláveis.

Quais são os termos da parceria com o Grupo Your?

Fizemos uma joint-venture com foco no desenvolvimento do Grupo Bittencourt na Europa. Procurámos uma empresa séria e reconhecida no mercado português, com sinergia de valores e objetivos. Estamos muito felizes com o que estamos a construir e com perspetivas futuras. A nossa experiência dá-nos a certeza de que poderemos levar a nossa expertise e capacidade de inovação para os negócios na Europa.

Vão ter instalações próprias, equipa própria, vão contratar pessoas?

Sim, as nossas instalações já estão na sede do Grupo Your. Contratámos um country manager/CEO português, o Pedro Rodrigues dos Santos, além das equipas de marketing e operações que estão divididas entre o Brasil e Portugal. A nossa operação já está a decorrer full on e a nossa equipa com tendência para crescer, à medida que o negócio for igualmente crescendo.

Portugal é o primeiro mercado escolhido para a vossa expansão internacional. Quais serão os próximos?

Já atuávamos internacionalmente com parceiros em países como EUA e Austrália, mas é a primeira vez que estamos com uma filial internacional, com equipa e estrutura física local. A nossa estratégia é começar por Portugal, mas evoluir para Espanha e outros países europeus. Confiamos no potencial de desenvolvimento do mercado português e espanhol, com a expansão de novos modelos de negócios de forma padronizada e escalável.

Como é que se diferenciam no mercado de outras empresas do mesmo setor? Onde está a vossa força?

Acreditamos muito na nossa história e portfólio construído ao longo dos nossos 35 anos de mercado, trabalhando com algumas das maiores marcas nacionais e internacionais. Já apoiamos mais de 2500 empresas a formatarem os seus negócios para o franchising e partirem para expansão em escala, via franquias. Além disso, mantemo-nos atualizados em tudo que se refere ao retalho e ao franchising participando nos maiores eventos e congressos do mundo. Procuramos oferecer a melhor solução para os nossos clientes e adequada a cada momento da sua jornada. Com o desenvolvimento de estratégias que coloquem a Industria a comunicar diretamente com o consumidor - direct-to-consumer - e assim conhecer melhor o comportamento de compra do consumidor. A nossa maior força está nos resultados alcançados pelos nossos clientes que muitas vezes se tornam redes de negócios sólidas e com presença massiva no mercado.