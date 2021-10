Consultora britânica abre escritório no Porto e contrata 200

Investimento foi captado através da unidade InvestPorto. © Fotografia retirada do Pixabay.

O Porto vai acolher o centro regional de competências da consultora Kantar. O grupo britânico vai abrir o escritório até ao final do primeiro semestre de 2022 e terá cerca de 200 pessoas nos próximos 12 meses, segundo anúncio feito nesta terça-feira.

Na primeira fase, serão contratados profissionais e recém-graduados nas áreas de finanças, recursos humanos e compras. No futuro, o grupo poderá dar emprego no Porto a profissionais da área tecnológica.

"O nosso investimento no Porto é um passo fundamental nessa direção, garantindo capacidades de apoio adequadas ao serviço excecional que é esperado pelos nossos clientes e partes interessadas. Estou entusiasmado com o desenvolvimento destas novas competências no Porto, que vão permitir apoiar as nossas ambições de crescimento", refere o responsável financeiro da Kantar, Ian Griffiths, citado em comunicado de imprensa.

Do lado do município do Porto, o vereador de Economia, Ricardo Valenta, destaca que a decisão do grupo britânico "demonstra bem a qualidade do talento e do ecossistema que a cidade oferece nos dias de hoje. Os novos empregos altamente qualificados, que serão criados por uma empresa líder mundial como a Kantar, representam uma grande oportunidade para os portuenses e para o desenvolvimento da cidade."

As contratações para o centro da Kantar serão realizadas pela empresa de recrutamento Hays, que irá identificar os trabalhadores necessários.