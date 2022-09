Consultora canadiana quer recrutar 400 trabalhadores até ao fim do ano

© DR

A consultora canadiana Global Delivery Center Iberia (CGI), que emprega mais de duas mil pessoas no País, irá recrutar 400 novos talentos até ao final deste ano. Destes talentos, o objetivo é que 40% sejam recém-licenciados, de modo a apoiar o crescimento da empresa e ajudar os clientes locais e internacionais "a acelerar a transformação digital", revela o comunicado enviado às redações.

Mas há mais novidades. Para integrar os trabalhadores, a consultora inaugurou novos escritórios no Parque das Nações. Os espaços possibilitam novas formas de trabalho e disponibilizam aos profissionais um ambiente de trabalho mais "estimulante".

"Os escritórios reúnem cerca de 500 profissionais, que servem mais de 30 clientes dos vários setores de atividade, como utilities, indústria, setor público e transportes, não só na Europa como também na América do Norte", lê-se na nota.

O vice-presidente sénior da CGI, Gonçalo Lança, afirma que a consultora "procura oportunidades no mercado para novos talentos digitais". E acrescenta: "Consideramos que a tecnologia contribui para tornar o mundo um lugar melhor e mais sustentável. A CGI disponibiliza oportunidades em projetos internacionais, nos quais os colaboradores trabalham com diferentes culturas e em novas formas de trabalho".

Com os novos escritórios, o responsável diz estar "mais confiante na capacidade de atrair talento, apesar do mercado altamente competitivo".

O vice-presidente sénior para Portugal da CGI, Carlos Lourenço, reforça que, "com este investimento, a CGI demonstra o valor estratégico das operações no País". "Portugal assume-se como um mercado estratégico devido aos profissionais e estudantes qualificados. Este investimento reforça o compromisso de longo prazo da CGI no País e permite à GCI estar mais preparada para oportunidades que envolvam novas competências e tecnologias", vinca.

"Os novos escritórios serão, por isso, um acelerador. Vão permitir que as pessoas trabalhem, em conjunto, na criação de valor e na partilha dos valores e visão da CGI", sublinha ainda o president for Western and Southern Europe da CGI, Laurent Gerin.

A CGI está presente em Portugal há mais de 20 anos e conta com seis escritórios e dois centros de inovação em Lisboa e no Porto, conclui a nota.