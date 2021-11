Consultora de RH tem mais de 700 oportunidades de emprego com contrato permanente

Lisboa, 16/06/2021 - Rua da Betesga, a mais pequena rua de Lisboa. (Líbia Florentino / Global Imagens) © Líbia Florentino / Global Imagens

A consultora de recursos humanos Kelly, em comunicado, anunciou que tem mais de 700 oportunidades de emprego com contrato permanente para preencher em todo o País. Diz ainda que as oportunidades de emprego são em todos os setores de atividade, desde as áreas da saúde e engenharia, passando por tecnologias de informação.

"Entre as áreas com maior procura destacam-se a Indústria (223 vagas); Finance (158) e IT (142). Dentro das indústrias de maior qualificação, a Kelly dispõe de colocações permanentes para áreas como a Engenharia (120), Sales & Marketing (67), Science & Clinical (64) e ainda Contact Center (45)", pode ler-se no documento enviado às redações.

A pandemia promoveu algumas mudanças no mercado de trabalho, havendo empresas que permitem modelos de trabalho híbridos. A Kelly explica que "algumas das vagas disponíveis, nomeadamente em áreas mais flexíveis como IT e Engenharia, já contemplam modelos de trabalho híbrido, nos quais os candidatos poderão trabalhar remotamente".

Das mais de 700 oportunidades de emprego, a consultora indica que as zonas onde há maior procura é em Lisboa e no Porto, "sendo que 66% das vagas concentram-se a Centro e Sul do País e 33% no Norte".

Miguel d"Almeida, responsável pelo Recrutamento Especializado da Kelly em Portugal, em comunicado diz que "as áreas de maior especialização/qualificação não vão parar de crescer. Neste contexto de crescimento, queremos continuar a ligar os melhores talentos às melhores oportunidades do mercado".

O gestor antecipa ainda que funções técnicas ligadas às áreas de IT e Engenharia, irá continuar a aumentar, acreditando que 2022 será "extremamente dinâmico para quem ambiciona evoluir na carreira".