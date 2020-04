Consultora Everis contrata 200 pessoas em Portugal

A Everis vai contratar 200 pessoas nos próximos meses para o mercado português. A consultora procura finalistas, licenciados ou mesmo mestres nas áreas de Informática, Matemática, Engenharia ou Gestão com aplicação às Tecnologias de Informação, segundo o anúncio feito esta quinta-feira através de nota de imprensa.

As vagas disponíveis cobrem seis áreas, conforme as áreas de formação dos candidatos: Technology & Advanced Solutions; IT Consulting; Business Consulting; Management & Operation Processes; Systems Infrastructure; e High Performace Center. (ver os detalhes nesta página)

Após a análise dos candidatos, “a everis Portugal vai convidar os selecionados a realizarem um conjunto de entrevistas à distância, que, além de respeitarem a recomendação de distanciamento social das autoridades, permitem à companhia manter o curso do processo de recrutamento”, segundo informação adiantada pela consultora.

Para incentivar o recrutamento, a consultora lançou mesmo um vídeo e uma campanha nas redes sociais.

Com mil pessoas em Portugal, a Everis é uma consultora multinacional que há cinco anos pertence ao grupo japonês NTT Data, que tem 300 mil colaboradores.