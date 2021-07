Consultora McKinsey abre novo hub em Lisboa

A consultora já atua em 130 cidades e 65 países.

Dinheiro Vivo 08 Julho, 2021 • 14:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A consultora de gestão à escala global, McKinsey & Company, anunciou ontem que irá inaugurar o que chama de "client capabilities hub" em Lisboa, para apoiar os clientes da empresa em Portugal e na região EMEA a transformar os setores em que trabalham.

Para além de Bruxelas e Wroclaw, na Polónia, Lisboa vai ter assim o terceiro hub da consultora no continente europeu, que já se encontra em funcionamento a partir dos atuais escritórios da firma. Para sustentar a inauguração, a McKinsey & Company pretende contratar cerca de 300 pessoas até ao final de 2025, especialistas em áreas como advanced analytics, software , data engineering e product management.

A consultora garante que o novo "client capabilities hub" vai de encontro às grandes tendências do futuro do trabalho e será uma referência de "inovação e conhecimento ". Para Duarte Braga, managing director da McKinsey Iberia, Lisboa foi uma aposta certa e segura. "A nossa proposta de valor decorre de diversas competências localizadas, uma cultura de empreendedorismo, conectividade a uma rede global, parcerias com startups, disruptores da indústria e instituições académicas reconhecidas a nível mundial. Lisboa reúne um conjunto de atributos que nos pareceram ideais para a localização de um novo hub de inovação da firma. É uma cidade muito atrativa para talento multilingue e é reconhecida como um centro de tecnologia e serviços empresariais em rápido crescimento", disse em comunicado.

Atualmente, a McKinsey & Company atua já em 130 cidades e 65 países, ajudando os seus clientes com a implementação de estratégias inovadoras, incorporando a tecnologia e desenvolvendo competências aceleradoras de mudança.