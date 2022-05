Consultora norte-americana Bain & Company inaugura escritório em Lisboa

Bain & Company abre escritório em Lisboa © DR/Bain&Company

A consultora global de negócios e gestão Bain & Company acaba de anunciar a abertura de escritório em Lisboa. Este investimento, segundo a nota enviada pela empresa ao Dinheiro Vivo, surge na sequência da forte procura de aconselhamento e serviços e da crescente base de clientes, constituída por empresas portuguesas.

"Este novo escritório permanente em Lisboa é apenas um dos muitos investimentos que estamos a fazer no mercado local, refletindo a nossa confiança no crescimento contínuo das empresas portuguesas, bem como o nosso compromisso em melhor servir o número crescente de relações com os clientes prioritários que temos na região", refere Ingnacio Otero, managing partner da Bain & Company Iberia, citado em comunicado.

O escritório da consultora na capital lusa vem reforçar o trabalho iniciado em Portugal há quase duas décadas "com algumas das mais influentes empresas nacionais e internacionais em todos os principais setores, incluindo serviços financeiros, recursos energéticos e naturais, retalho e indústria", pode ler-se.

A somar a Ignacio Otero, fazem parte da equipa de liderança da Bain Lisboa João Soares, Clara Albuquerque, Álvaro Pires, Francisco Montenegro e José Baptista.

Com presença física agora em Portugal, a Bain diz querer aproximar-se dos seus clientes de longa data e ajudar empresas e gestores a dar passos ambiciosos. O espaço em Lisboa também desempenhará um papel crítico como Talent y Advanced Anaytics Hub para clientes de Private Equity na região.

A empresa, que tem mantido o seu lugar entre os quatro primeiros na lista de "Melhores Lugares para Trabalhar" da Glassdoor, eleva agora para 26 o seu número total de escritórios, dando continuidade ao seu plano de expansão na Península Ibérica.