Consultora portuguesa namora tecnológica para conquistar mercado internacional

Henrique Soares (Hexastep) e Miguel Sequeira Braga (Creative Management) fotografados nos laboratórios da Hexastep. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Creative Management é uma consultora de negócios que funciona desde 2016 e é liderada por Miguel Sequeira Braga. A Hexastep abriu portas há 20 anos e aposta no desenvolvimento tecnológico e na integração de produtos, sob a batuta de Henrique Soares. Há dois anos, Henrique e Miguel apresentaram as empresas um ao outro e começaram a aproximar os negócios. Em 2021, as duas empresas firmaram uma parceria e juntaram a consultoria com a tecnologia.

"Falávamos com um cliente, ajudávamo-lo a resolver e a definir um problema mas depois era necessário desenvolver a tecnologia, que nós não tínhamos Decidimos, por isso, integrar a tecnologia e a gestão. É aqui que está o valor acrescentado", assinala ao Dinheiro Vivo o gestor Miguel Sequeira Braga.

A coabitação entre as duas empresas permite "apostar em soluções unificadas para criar elevado valor acrescentado", nota Henrique Soares. Conquistar o estrangeiro é crucial para ganhar dinheiro, considerando que o mercado português serve sobretudo para "criar, testar e consolidar novas tecnologias".

Atualmentre, decorre um investimento de dois milhões de euros, que está focado em duas plataformas: uma dedicada à gestão dos carregamentos para carros elétricos e outra à integração entre sensores e infraestruturas.

A gestão dos carregamentos fica a cargo da GreenBee. Esta solução dá aos utilizadores de veículos elétricos "um ecossistema consistente, desde uma aplicação móvel para procurar, reservar e activar o carregamento". Os operadores das estações de carregamento conseguem gerir o ciclo de vida dos equipamentos.

A integração entre sensores e infraestruturas fica a cargo da Grid, plataforma que permite "ativar sensores, receber os seus dados, processar e gerar acções através de um motor de regras".

A Hexastep e a Creative Management, em conjunto também pretendem "resolver os problemas técnicos complexos através da identificação, desenho e implementação de soluções de hardware e software".

Apesar de o casamento, "em si, não ser um fim" para as duas empresas, a fusão está no pensamento de ambas. Até ao final deste ano, pretende-se atingir uma faturação de 1,5 milhões de euros e a equipa conjunta será duplicada para cerca de 40 elementos.