Consultora The Cocktail quer dar nova estrutura ao marketing das empresas nacionais

Gonçalo Rodrigues, diretor da The Cocktail © DR

O universo WPP - grupo multinacional de agências criativas - acabou de crescer, com a aquisição da espanhola The Cocktail, uma agência de consultoria.

Embora a The Cocktail já seja parte integrante do grupo WPP há cerca de três meses, só agora o véu da confidencialidade foi levantado. Como explica ao Dinheiro Vivo o diretor da agência, este primeiro trimestre silencioso serviu para garantir que "temos boa gente, temos bons projetos, temos boas ideias e que não é só uma promessa". "E eu acho que já conseguimos cumprir algumas coisas tínhamos prometido", afiança Gonçalo Rodrigues.

Mas, afinal, onde é que a criatividade e a consultoria se encontram? O diretor da The Cocktail diz que "as típicas consultoras de negócio estão a adquirir ou a abrir agências de criatividade, porque cada vez mais o negócio de consultoria identifica - e bem - que há uma parte menos conhecida, que é a parte do consumidor". E, explica que "nós somos ótimos a reestruturar operações, a fazer uma reestruturação financeira, mas falta a capacidade de compreender e de influenciar quem está no final da cadeia que são os consumidores". Foi para colmatar esta lacuna que a The Cocktail entrou no universo WPP.

Gonçalo Rodrigues esclarece que o foco da empresa que dirige são as reestruturações e operações complexas de marketing. E, exemplifica: "Uma grande empresa nacional, um grande retalhista, já não tem só de comunicar na televisão, tem de comunicar em diferentes meios. E, portanto, tem que reestruturar as suas operações para ter competências dentro de casa que não tinha antes".

Um trabalho que a The Cocktail já está a fazer no mercado nacional e que tem tido procura. "Isto está a acontecer e nós sabemos, porque já estamos a trabalhar com clientes líderes em Portugal, quer no retalho, quer seguradoras, para reestruturar as operações", garante Gonçalo Rodrigues.

Sem querer adiantar nomes de clientes nacionais, deu como exemplo o trabalho efetuado para a Unicef, onde a The Cocktail está a reestruturar as operações globais de marketing. "A partir de Portugal estamos a trabalhar com os headquarters da Unicef, para perceber como é que nos diferentes mercados onde angaria dinheiro, as equipas de marketing se estruturam. Para não ser só cara a cara e terem donativos de forma recorrente, utilizando os canais digitais. Portanto, estamos a reestruturar desde os headquarters, até à operação global - para perceber o que é que fica na operação global e como é que isso é aplicado a diferentes mercados locais", exemplifica.

Gonçalo Rodrigues afiança que este é um trabalho que terá de ser feito a nível nacional, até porque a evolução das operações de marketing já chegou às empresas portuguesas, que não estão longe da maturidade de algumas estrangeiras. "O nosso grande foco é ajudar as direções de marketing - e esse é o nosso grande objetivo de negócio - a saberem que podem contar connosco para restruturações complexas, estando informadas das suas operações atuais".

No final das contas, o que a The Cocktail realmente quer é "dar estrutura ao marketing" e ajudar as empresas a "arrumar as suas estruturas de marketing", que estão, na sua maioria, muito ramificadas.

Crescimento e contratações

Embora se escuse a adiantar números, Gonçalo Rodrigues garante que a empresa que dirige tem tido um crescimento acelerado. "Nós queremos ter, em dois, anos um terço da dimensão da nossa operação espanhola", diz, explicando que o país vizinho conta com a colaboração de 350 pessoas dedicadas. "Nós iniciámos a operação no último trimestre do ano passado e crescemos de zero a muito, muito rapidamente", frisa.

Quanto a novas admissões, o diretor da The Cocktail diz que foi necessário iniciar o negócio muito rapidamente e sem contratar muitas pessoas. No entanto, explica que para a altura do verão, a intenção é contratar perfis mais seniores, com experiência no setor de consultoria e fazer prospeção nas faculdades nacionais.

Por forma a não criar expectativas, Gonçalo Rodrigues preferiu não indicar quantos jovens universitários poderão vir a ser contratados pela consultora. "Nós temos estado a crescer tanto que não temos a capacidade para ouvir toda a gente que vai falar connosco Se quiser falar connosco, eu quero ter a certeza que alguém lhe dá a resposta e que não é só a pessoa dos recursos humanos que vai lá por proforma", frisa, garantindo que pretende que a The Cocktail venha a ser o espaço onde pessoas cresçam com muita estrutura e densidade.