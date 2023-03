Consumer Choice. Alemães compram 50% da empresa da Escolha do Consumidor

A Escolha do Consumidor é um dos sistemas de avaliação da Consumer Choice. © Paulo Spranger/Global Imagens

A Consumer Guidance Germany (CGG), operador independente de sistemas de avaliação no mercado alemão, com posições de liderança na Áustria e na Suíça e presença em França e Polónia, acaba de adquirir 50% da Consumer Choice, empresa portuguesa reconhecida no mercado pelo selo Escolha do Consumidor. O namoro já levava uns anos, mas só agora é que ficaram reunidas as condições para a concretização do negócio. José Borralho, CEO e acionista da firma portuguesa, não adianta o valor da transação concluída a 1 de março, indicando apenas que "foi muito satisfatório, para ambas as partes". José Borralho irá manter para já os outros 50% do capital, embora o acordo com a CGG preveja a aquisição integral a médio prazo.

A entrada dos alemães, que vem dotar a empresa portuguesa de "maior capacidade estratégica, conhecimento e experiência internacional", não vem alterar a estratégia definida para os próximos anos, mas acelerar os projetos em carteira, frisa o responsável. "As linhas de ação, definidas conjuntamente, apontam no sentido já identificado: criar novos produtos, penetrar em novos mercados e definir uma estrutura que venha assegurar, caso necessário, a sucessão a médio-longo prazo".

A presença da Consumer Choice em Espanha, onde já opera há dois anos com os sistemas de avaliação Escolha do Consumidor, Escolha dos Profissionais e Escolha Sustentável, foi a cereja no topo do bolo para a CGG, que ambicionava colocar a sua bandeira na Península Ibérica. Como conta José Borralho, "a Consumer Choice foi a opção natural no mercado ibérico, é uma empresa líder, possui todas as garantias de credibilidade, elevada fidelização da carteira de clientes, certificação ISO 9001 e partilhamos da mesma visão de crescimento contínuo". Com o novo acionista, a estrutura em Portugal passou de três para sete pessoas, tendo sido nomeados três profissionais para olhar o mercado ibérico como um todo e um colaborador para trabalhar em exclusivo a operação em Espanha.

A Consumer Choice tem também uma representação na Roménia, através de uma licença atribuída para exploração, e nos planos está a atribuição de outra no Brasil para a marca Escolha do Consumidor. Este ano, segundo José Borralho, vai iniciar negociações para a entrada noutros mercados.

José Borralho, CEO e acionista da Consumer Choice. Foto: D.R.

Em Portugal, a atuação da empresa manter-se-á praticamente igual. Aos sistemas de avaliação atuais - Escolha do Consumidor (com uma notoriedade de 98% no mercado), Escolha dos Profissionais (avalia marcas B2B junto de decisores profissionais), Happy Awards (centrado na aferição da felicidade organizacional junto de colaboradores, clientes e fornecedores) e Escolha Sustentável (focado na sustentabilidade de produtos e serviços) - junta-se agora o Quality Awards da CGG, que avalia a qualidade percebida pelos consumidores em relação a produtos, serviços e negócios.

A atividade da Consumer Choice em Portugal, Espanha e Roménia gera um volume de negócios próximo dos três milhões de euros. Já a CGG tem um negócio acima dos 10 milhões e conta com 70 empregados.