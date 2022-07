Consumidores entregam quase 1,5 milhões de embalagens de bebidas nos primeiros seis meses de 2022

Já foram entregues quase 1,5 milhões de embalagens de bebidas nos primeiros seis meses de 2022 © José Carmo / Global Imagens

Nos primeiros seis meses de 2022, os consumidores portugueses depositaram mais de 1,5 milhões de embalagens de bebidas na máquinas de devolução no âmbito dos projetos "Quando do Velho se Faz Novo" e "Bebidas+Circulares", do consórcio composto pela Associação Águas Minerais e de Nascente de Portugal, a Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas e pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Globalmente e desde o início destes projetos-piloto (março de 2020) já foram entregues mais de 21 milhões de embalagens, o que representa o sucesso destas iniciativas, que foram prolongadas até ao final deste ano.

Como revela o consórcio em comunicado, nas 23 máquinas de recolha automática instaladas em grandes superfícies comerciais, no âmbito do "Quando do Velho se Faz Novo", foram entregues mais de 758 mil garrafas PET, até final de junho. Aos utilizadores registados na plataforma deste projeto foram já entregues mais de 780 prémios.

Na que à iniciativa "Bebidas+Circulares" diz respeito, foram recolhidas 773 mil embalagens de bebidas - entre plástico PET, metal e vidro - nas 10 máquinas de recolha automática distribuídas pelo concelho de Lisboa. Durante os primeiros seis meses de 2022, o projeto atribuiu mais de 1100 prémios aos utilizadores registados.

Apesar das máquinas de devolução das duas iniciativas apresentarem tipologias específicas de aceitação das embalagens o objetivo é incentivar os consumidores a devolver as embalagens não reutilizáveis - através de circuitos de recolha com menor presença de contaminantes - e também premiar quem deixa estes recipientes nos depósitos corretos.

"Com o material recolhido nas máquinas, instaladas em grandes superfícies comerciais, são produzidos materiais reciclados de elevada qualidade para a incorporação em novas garrafas de bebidas, promovendo assim a sustentabilidade ambiental através de uma economia mais circular", frisam os promotores.

Quem quiser participar em qualquer um destes projetos pode dirigir-se a uma das máquinas de devolução disponíveis, colocar as embalagens e garrafas na referida máquina, obtendo um talão com um código QR que deverá ser registado na respetiva plataforma online. Cada embalagem vale um ponto e em cada talão está definido o valor de pontos correspondente ao número de garrafas introduzidas. Os utilizadores ficam ainda habilitados a ganhar prémios através dos passatempos semanais e mensais (que a partir de julho passarão a ser quinzenais).