Continental inaugurou novo centro em Lousado

O fabricante de pneus Continental inaugurou o Centro de Soluções em Lousado, tendo em vista reforçar a especialização em modelos de negócios digitais na área dos pneus.

Para a nova unidade, localizada nas imediações da fábrica de pneus, a empresa recrutou especialistas das áreas de tecnologias de informação, inteligência artificial e análise aplicada, comércio eletrónico e engenharia industrial.

"Estes especialistas têm como missão apoiar a digitalização de soluções de pneus, bem como os processos de produção e as operações comerciais do setor de pneus da Continental", refere a empresa em comunicado, indicando que deverá continuar a contratar mais profissionais, num número que "deverá ser duplicado até 2026".

"Estamos constantemente concentrados em soluções digitais de pneus, comércio eletrónico e aplicações industriais 4.0. Em Lousado, profissionais altamente qualificados apoiam a nossa equipa global de pneus: em novos modelos de negócios digitais e no nosso ecossistema de soluções digitais para os nossos pneus premium", disse Christian Kötz, administrador da Continental AG e responsável pelo setor pneus, durante a cerimónia de abertura do novo centro.

Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor e um dosmembros da gestão do Centro de Soluções, citado no mesmo comunicado, acrescentou: "A Continental está mais uma vez a expandir as suas atividades em Lousado. O nosso novo Centro de Soluções está localizado na proximidade da nossa fábrica de pneus de última geração. As duas empresas irão trabalhar em estreita colaboração. E as universidades da região são ideais para o recrutamento de novos profissionais altamente qualificados".

Na prática, a ideia é aplicar, por exemplo, a Inteligência Artificial na inspeção final dos pneus, para "detetar até os mais pequenos desvios, a maioria dos quais são muito difíceis de perceber para o olho humano". Por outro lado, os dados obtidos "fornecerão aos peritos pistas valiosas para a otimização contínua dos processos de produção de pneus".

Outra equipa de Lousado apoia "o novo e futuro desenvolvimento de soluções digitais de frota, tais como a solução de gestão de pneus ContiConnect", para a monitorização de pneus apoiada digitalmente, com avaliação da pressão, da temperatura e da quilometragem, emitindo recomendações específicas de ação, lê-se no comunicado da empresa.

"Isto é feito através da ligação de pneus com sensores, dados de telemetria, algoritmos e a nuvem", explica a Continental, para indicar que, "desta forma, é possível evitar perfurações e falhas relacionadas com pneus e planear melhor os tempos de serviço e manutenção".

"Partes das infraestruturas informáticas, bem como as aplicações associadas e interfaces de utilizador baseadas na web foram desenvolvidas no novo Centro de Soluções da Continental", refere a empresa.

Durante a visita à fábrica de pneus, Christian Kötz assistiu à vulcanização do pneu 400 milhões - desde o arranque industrial da Continental Mabor em julho de 1990.