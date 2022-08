Continental passa de lucro a prejuízo de 5,3 milhões de euros no primeiro semestre

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Agosto, 2022 • 10:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fabricante de pneus e componentes automóveis Continental revelou esta terça-feira que teve um prejuízo de 5,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, contra um lucro de quase 993 milhões de euros no ano anterior.

O prejuízo líquido atribuível ao acionistas, no valor de 5,3 milhões de euros, foi justificado pela Continental em comunicado devido ao aumento nos custos das matérias-primas e logística, bem como devido à depreciação.

Até junho, a Continental faturou 18.722,4 milhões de euros, ou seja, mais 10,6% em termos homólogos, enquanto o lucro operacional recuou 81,4% para 210,7 milhões de euros.

A margem de lucro operacional sobre as vendas, por sua vez, caiu para 1,1%, contra os 6,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O ambiente turbulento do mercado, realça ainda a Continental, teve um forte impacto no segundo trimestre deste ano, com o prejuízo líquido atribuível a situar-se nos 250,7 milhões de euros, contra um lucro de 545,3 milhões euros no mesmo período do ano passado.