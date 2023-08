Continental passa de prejuízo a lucro de 591 milhões de euros no 1.º semestre

Sede da Continental em Hanôver, na Alemanha. © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Agosto, 2023 • 10:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Continental registou um lucro de 590,8 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, depois de ter tido um prejuízo de 11,2 milhões de euros em termos homólogos, anunciou esta quarta-feira o fabricante de pneus e componentes para automóveis.

O volume de negócios da Continental ascendeu a 20.732 milhões de euros no primeiro semestre (+10,7% em termos homólogos) e alcançou um resultado operacional de 907,8 milhões de euros (+331% face a igual período do ano anterior).

A margem de lucro operacional sobre as vendas aumentou para 4,4%, contra 1,1% no primeiro semestre do ano precedente.

O presidente executivo da empresa, Nikolai Setzer, afirmou, ao apresentar os resultados financeiro que, "apesar das difíceis condições de mercado, o setor dos pneus terminou o segundo trimestre de novo com bons lucros".

As encomendas direcionadas à divisão automóvel aumentaram no segundo trimestre deste ano para 8.600 milhões de euros, o que se deveu à contribuição da parceria com exclusividade que tem com o fabricante norte-americano de veículos autónomos Aurora.

A Continental e a Aurora vão produzir sistemas de condução autónoma para camiões a partir de 2027 nos Estados Unidos, um acordo que irá gerar uma entrada de encomendas de 4.800 milhões de euros para a empresa alemã.

Mas os lucros da divisão automóvel foram inferiores ao previsto pelos analistas, embora devam recuperar no segundo semestre deste ano, segundo Setzer.