Continental quer contratar 300 pessoas para novo centro de engenharia no Porto

O grupo alemão anunciou a escolha do Porto para um novo centro de engenharia e serviços. A Continental Engineering Services vai instalar-se na Invicta, focada no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Segundo a informação divulgada, a Continental traça as contratações na marca dos “300 engenheiros”.

Este novo centro de desenvolvimento privilegiará a ligação ao mundo académico, com a instalação do centro perto da Faculdade de Engenharia do Porto.

A empresa alemã aponta que a localização no Porto ajudará a desenvolver soluções para a próxima era da mobilidade, como os veículos elétricos ou a condução autónoma. Além disso, aponta ainda um foco na investigação e desenvolvimento de soluções ligadas à área da cibersegurança.

O anúncio da instalação de um centro de engenharia não é o único investimento recente do grupo alemão em Portugal. Há alguns meses, a Continental anunciou um investimento de cem milhões de euros na fábrica de pneus de Lousado, com o intuito de reforçar a produção.

Em Portugal, o negócio principal da Continental está dedicado à produção de pneus. Este anúncio de instalação de um centro de engenharia no norte do país marca a diversificação do negócio do Grupo Continental em Portugal, avança a empresa.