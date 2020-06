Continente a analisar acusação de cartelização da AdC

A Sonae MC, a dona do Modelo Continente, vai analisar os “com total rigor e firmeza” os termos da acusação da Autoridade da Concorrência (AdC) de que combinou preços dos produtos da Bimbo Donuts, com o Modelo Continente, a Auchan, prejudicando com isso os consumidores.

“Os termos das acusações serão analisados com total rigor e firmeza no sentido de, em momento e lugar próprio, serem utilizados todos os meios ao alcance, com vista à salvaguarda dos direitos, reputação, valores e integridade da Sonae MC e da sua participada”, reagiu fonte oficial da Sonae MC quando contactada pelo Dinheiro Vivo.

“A Sonae MC está ciente das suas obrigações legais e reitera o seu compromisso de conduzir a sua atividade no estrito cumprimento da lei, concretamente no que concerne a regras em matéria de concorrência. Mais ainda, a Sonae MC e a sua participada são entidades idóneas, com um papel relevante na democratização do consumo, num mercado notoriamente competitivo, garantindo, hoje e sempre, uma oferta de produtos e serviços de qualidade, aos melhores preços, para os seus clientes”, diz ainda.

“A Sonae MC lamenta o facto de, mais uma vez, ter sido emitido um comunicado sem prévia notificação e conhecimento do conteúdo pelas partes envolvidas. Com esta comunicação a Autoridade da Concorrência coloca de novo em causa o bom nome e a reputação da Sonae MC e da sociedade por si participada sem garantir previamente o direito de defesa, uma vez que a acusação representa apenas uma fase provisória, ainda sujeita ao exercício do direito de defesa das partes envolvidas”, refere ainda.

A Auchan e o Pingo Doce já reagiu negando as acusações. O Dinheiro Vivo aguarda ainda posição da Bimbo Donuts.