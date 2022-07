Continente arranca com encomendas de manuais escolares com descontos

Já é possível encomendar livros escolares no Continente online © Igor Martins/Global Imagens

Se tem filhos em idade escolar e é cliente Continente, então esta notícia é para si. Já é possível encomendar os manuais escolares para o próximo ano letivo através da plataforma online da marca. As encomendas, até 31 de agosto, vão poder aproveitar de descontos diretos. Como explica a empresa em comunicado serão 20% em encapamento, até 20% em dicionários e gramáticas e 5% sobre o valor dos livros escolares (aqui mediante indicação do número de Cartão Continente no momento da compra).

Se a encomenda for feita até ao final deste mês "os clientes têm 20% de desconto extra no encapamento, com bolsas de encapar com certificação de segurança para uso infantil, resistentes à água e fáceis de higienizar e que podem ser retiradas posteriormente (sem danificar a capa original, facilitando a devolução ou troca dos livros no ano seguinte), explica a empresa.

Através da plataforma também é possível trocar os vouchers Mega - Manuais Escolares Gratuitos, sendo que o pagamento dos livros será feito com estes vales. O Continente frisa que "para aproveitar todas as vantagens, os clientes podem fazer a encomenda mesmo que ainda não tenham os vouchers, sendo possível adicionar os respetivos códigos, posteriormente".

É, também, possível encontrar a lista de livros, por estabelecimento de ensino e recebê-los depois na sua morada, sem custos acrescidos. Da mesma forma, pode escolher levantar os livros em qualquer loja Continente.