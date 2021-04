Continente compra 365 milhões aos produtores nacionais

Peixe © DR

O Continente comprou 206 mil toneladas de produtos nacionais, uma subida de 28% em relação a 2019. Em ano de pandemia a cadeia de Sonae MC comprou um total de 365 milhões aos produtores nacionais.

"A pandemia veio reforçar a importância de comprar nacional ou local e, consequentemente, de dar mais ênfase às cadeias curtas de abastecimento. No entanto, a produção local sempre foi um dos eixos de atuação do Clube de Produtores Continente - promovemos produtos exclusivos regionais em algumas lojas, o que representa circuitos de transporte mais reduzidos", justifica Ondina Afonso, Presidente do Clube de Produtores Continente.

O valor das compras do Continente à produção nacional o ano passado já eram parcialmente conhecidos. A cadeia foi uma das que no ano passado, tal como avançou o Dinheiro Vivo, reforçou as suas compras aos produtores nacionais, em parte como resposta ao apelo do Ministério da Agricultura para que as cadeias de super fossem canais de escoamento de produto para pequenos produtores, confrontados com o fecho dos cafés e restaurantes depois do confinamento ditado pela pandemia.

Agora são conhecidos mais detalhes sobre em que produtos a cadeia reforçou as suas compras. As compras de carne de origem nacional subiram para 57 mil toneladas, "sendo o destaque para a categoria de bovino onde duplicou as compras à produção nacional, muito alavancado nas raças angus e limousine e também nas raças autóctones". O ano passado, as compras de carne representaram um peso de 80% no total de compras neste segmento.

"Já o pescado, adquirido diariamente em 14 lotas portuguesas, atingiu em 2020 compras superiores a 550 toneladas. Além disso, a marca aumentou em mais de 50% as compras de espécies como robalo, dourada, pregado e truta a projetos nacionais de aquacultura, além do projeto interno de aquacultura, no Algarve, que produz dourada nacional", informa a cadeia. Foram ainda comprados cerca de 16 mil toneladas de citrinos.

A cadeia trabalha há vários anos com o Clube de Produtores Continente (CPC) - estrutura criada em 1998 com o intuito de aproximar a Sonae MC aos produtores nacionais, distribuídos de Norte a Sul do país, Açores e Madeira - contando com mais de 240 membros, entre organizações de produtores, agricultores individuais e empresas familiares com produção de: frutas e legumes, charcutaria (queijos e enchidos), carne, padaria e pastelaria tradicional, peixe, vinhos, azeite, ovos, mel e take-away.