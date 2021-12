Continente cria 15 novos postos de trabalho com nova loja em Benfica

Continente Bom Dia 500 Benfica vai funcionar das 08h00 às 21h00 © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 15 Dezembro, 2021 • 13:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Continente inaugura, nesta quarta-feira, um novo supermercado em Lisboa. Localizado na rua Augusto Costa, o novo espaço, que conta com uma área de venda de 315 metros quadrados, permitiu a criação de 15 novos postos de trabalho.

Para assinalar a abertura de um novo espaço, o Continente Bom dia 500 Benfica, a empresa anuncia que tem uma campanha de 10% de desconto em cartão Continente em toda a loja até domingo, dia 19.

"O novo espaço disponibiliza uma gama com milhares de produtos, que inclui os de marca própria Continente e as marcas que compõem habitualmente o cabaz das escolhas dos portugueses", destaca, em comunicado, sublinhando que, com esta abertura reforça a aposta da insígnia no distrito e concelho de Lisboa, que ficam agora a contar com 66 e 22 lojas, respetivamente.