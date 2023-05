O Continente é a marca mais referenciada pelos consumidores portugueses, indica o estudo apresentado esta quarta-feira pela Superbrands Portugal, sendo acompanhada, no top 3 da tabela, pela Samsung, em segundo, e pela Adidas, em terceiro. Delta Cafés, Pingo Doce, MEO, Super Bock, NOS e EDP são as restantes marcas portuguesas que integram o ranking das 20 marcas "mais relevantes" apontadas.

Mencionada por 87,5% dos inquiridos, a marca Continente é a única que aparece citada sempre no top 3 de cada uma das cinco dimensões que compõem o Ranking Superbrands Portugal 2023: Notoriedade, Identificação com a Marca, Satisfação das suas necessidades, Unicidade e Transmissão de Confiança. É também "a marca que mais cresceu" em todas as dimensões.

Resultado da auscultação de mil consumidores, de todas as gerações acima dos 16 anos e estratos sociais, o ranking é elaborado a partir das respostas obtidas ao pedido para que indicassem, de forma espontânea, três marcas para cada uma das dimensões do estudo: as que conhece, as que considera únicas, as marcas em que mais confia, as que se identifica e, por fim, as marcas que satisfazem as suas necessidades.

A Samsung foi indicada por 45,5% dos inquiridos e a Adidas nomeada por 39,9%. Na quarta posição surge a Apple (39,4%), seguida de Delta Cafés (38,8%), Pingo Doce (37,3%), Nike (36,8%), Zara (36%), Nestlé (34,9%), Coca-Cola (32,2%), Vodafone (26,2%), Lidl (24%), Nivea (19,6%), Mercedes (18,1%), MEO (17,3%), Super Bock (16,3%), NOS (14,8%), LG (14,4%), EDP (14,4%) e IKEA (14%).

Comparativamente a 2020, o último ano em que foi apresentado o Estudo ao Consumidor da Superbrands Portugal, os primeiros quatro lugares do ranking mantiveram-se inalterados, com um reforço da marca Continente, que passou de 71,1% para 87,5% dos inquiridos, enquanto as três restantes perderam terreno. Novidades são as subidas de posição no ranking da Delta Cafés, que passou de 9º a 5º, do Pingo Doce, que subiu de 8º a 6º, da Zara, que era 10ª e está agora no 8º lugar, e da Nivea, que deixou o 18º lugar para ocupar o 13º.

Estreantes no top 20 são a Super Bock, a NOS e a EDP, enquanto Compal, Mimosa, Nespresso e Danone saíram da tabela das 20 marcas mais apreciadas.

Ainda na comparação com a última edição do estudo, de referir que os setores que mais aumentaram a sua presença no ranking foram o Retalho, Bebidas e Telecomunicações, enquanto a Alimentação foi o setor que mais caiu. Tecnologia e Desporto têm ligeiras perdas.

Estes seis setores de atividade representam 83% das posições no top 20 de 2023, pela seguinte ordem: Retalho (24,5%), Tecnologia (16,3%), Desporto (12,6%), Alimentação (12,1%), Telecomunicações (9,6%), Bebidas (8%). Destaque ainda para setores como a Moda (5,9%), Automóveis (3%), Energia (2,4%) e Mobiliário (2,3%).

Na análise às cinco dimensões analisadas pela Superbrands, refira-se que Continente, Adidas, Nike, Apple, Samsung e Delta surgem no top 10 de cada uma delas, enquanto a Zara e Pingo Doce surgem apenas em quatro. A marca espanhola é 6ª mais indicada pelos consumidores em termos de notoriedade, a 4ª com que mais se identificam, a 5ª na satisfação de necessidades e a 9ª mais nomeada como marca única. Não surge no top das marcas de confiança. Já o Pingo Doce fica de fora da tabela de notoriedade, ocupando a 8ª posição em termos de identificação, a 2ª no ranking de resposta às necessidades, a 8ª na unicidade e a 6ª posição entre as mais confiáveis.

O ranking Notoriedade é encabeçado por Continente, Adidas e Nike, o de Identificação é liderado por Continente, Samsung e Adidas, enquanto o de Satisfação das Necessidades conta com Continente, Pingo Doce e Lidl. No ranking da Unicidade, o destaque vai para Continente, Coca-Cola e Apple e o ranking de Confiança tem Continente, Apple e Delta Cafés na frente.

O estudo dá ainda a conhecer as preferências das diversas gerações em termos de marcas. Ouvidos foram consumidores da chamada geração silenciosa (1928-1945), dos baby boomers (1946-1964), da geração X (1965-1980), millennials (1981-1996) e geração Z (1997-2012). A marca Continente é referenciada em primeiro lugar pelos consumidores de todas as idades, enquanto a Samsung é indicada em quatro das cinco gerações. Só os ​​​​​​​baby boomers a deixam de fora do top 3, apontando exclusivamente marcas portugueses - Continente, Pingo Doce e Delta - para este pódio. A Apple só está entre as três mais nomeadas da geração X e a Adidas recebe a preferência dos avós e dos millennials. A geração Z escolhe Continente, Zara e Samsung.

Refira-se que os mais seniores escolhem sobretudo marcas de Tecnologia e Desporto, enquanto os baby boomers optam pelo Retalho, Alimentação e Automóveis. Na geração X as Bebidas e a Moda são as preferidas, enquanto os millennials escolhem Tecnologia e Desporto, como os seus avós. Por fim, Tecnologia, Telecomunicações e Automóveis lideram as preferências da geração Z.

Em comentário aos dados, Pedro Diogo Vaz, senior partner da Superbrands, considera que "é de realçar que as marcas de origem portuguesa tiveram um crescimento significativo, de 10%, na análise deste ano, aumentando dos 25% que representavam em 2020, para um nível de 35% no top 20+ de marcas referenciadas. Esta evolução reforça a importância que as empresas nacionais devem dar à valorização das suas marcas, bem como o reconhecimento que os cidadãos ainda dão às marcas nacionais".

A Superbrands é uma organização internacional independente que se dedica à identificação e promoção de marcas em 89 países.