Continente está a repor "progressivamente" sistemas informáticos após ataque

A MC, que gere o Continente, revelou esta quinta-feira que os sistemas informáticos estão a ser "progressivamente repostos após o ataque informático" registado na madrugada desta quarta-feira e que deixou o site da marca sem serviço, além da impossibilidade de utilização do Cartão Continente nos supermercados.

Em comunicado, a empresa de retalho da Sonae lamenta os constrangimentos causados pelo sucedido e garante que as suas equipas estão a trabalhar "24 sobre 24 horas, em estreita articulação com o Centro Nacional de Cibersegurança, para retomar, com a máxima brevidade, a normalidade da atividade das lojas", ressalvando que a operacionalidade das mesmas se mantém "como sempre".

A MC agradece, ainda, a solidariedade demonstrada por todos "os colaboradores, clientes, parceiros e concorrentes" e adianta que está a trabalhar "com as autoridades nacionais e internacionais para se identificar e punir os responsáveis por este ato criminoso", garantindo novas informações "sempre que se justificar".