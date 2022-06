Continente evitou o desperdício de 360 toneladas de frutas e legumes

Continente © DR

Os clientes dos supermercados Continente conseguiram evitar o desperdício de 290 toneladas de fruta em 2021, ao comprar frutas e legumes que à partida seriam deitados para o lixo por estarem quase a perder o seu valor comercial. No ano passado, os consumidores adquiriram cerca de 47 mil caixas Zer0% Desperdício, mas desde o início do projeto, em 2019, já se "salvaram" mais de 360 toneladas de frutas e legumes, o que equivale a mais de 71 mil caixas daqueles perecíveis que seriam desperdiçados.

Até ao momento, e só durante este ano, "já foram vendidas mais de 15 mil caixas e evitado o desperdício de 75 toneladas de frutas e legumes", revela o Continente em comunicado.

Todas as caixas de zero desperdício pesam à volta de cinco quilos e estão à venda na zona dos frescos nas lojas daquela marca. Com o valor de 50 cêntimos por quilo, os produtos que compõem as caixas são selecionados pelos colaboradores de cada supermercado que escolhem artigos que "continuam a corresponder aos padrões de qualidade e frescura da marca, mas que estão prestes a perder o seu valor comercial por razões estéticas, por exemplo, continuando ótimas para consumo", explica a empresa.

"A nossa meta é atingir o "0 desperdício", ou seja, evitar o desperdício de qualquer alimento que esteja em condições de ser consumido", garante David Monteiro, o diretor Comercial de Frutas e Legumes do Continente. Este responsável adianta, ainda, que a empresa, que funciona no ramo do retalho, tem um papel "fundamental no combate ao desperdício alimentar, contribuindo para dar o exemplo e incentivar clientes, colaboradores e fornecedores para que tenham um papel ativo neste trabalho que é responsabilidade de todos".

O Continente declara ainda que está a aproveitar o desperdício de maçãs e peras IGP para transformar estes frutos em snacks de fruta desidratada e também em sumos naturais, que não têm qualquer adição de açúcar ou água.