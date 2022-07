Continente já vende grilos desidratados e temperados para consumo humano

Snack de grilo © DR

Se é fã de alimentos extravagantes e gosta de experimentar novos sabores, pode agora provar os Tasty Crickets. Estes "grilos saborosos'" (desidratados e temperados) estão à venda nos Corner Food Lab, das lojas Continente, e são para consumir como um snack ou um topping, adiantou a insígnia da MC em comunicado.

Os Tasty Crickets estão disponíveis em três variedades - com sal marinho, com tomilho e pimenta e com tomate e orégãos - e custam 4,49 euros.

O Continente explica, em comunicado, que os insetos são fontes de proteína, ricos em fibra, vitaminas, minerais e em ácidos gordos essenciais e são consumidos por um terço da população mundial. A produção de insetos tem um menor impacto ambiental devido à menor pegada hídrica, menor emissão de gases com efeito de estufa, menor consumo de ração e menor exigência de solo fértil, garante a empresa.

No entanto, alerta os consumidores que a ingestão destes alimentos pode causar reações alérgicas a quem já tenha alergias a crustáceos e produtos derivados e aos ácaros do pó.

Os Tasty Crickets são produzidos em Matosinhos, pela Portugal Bugs, e têm o selo "Continente Food Lab". Os produtos do Food Lab são colocados à venda de forma experimental e é o feedback dos consumidores que os mantém nas lojas.