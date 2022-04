Continente lança folar de Páscoa contra o desperdício alimentar © DR

Os supermercados Continente lançaram um folar a partir de excedentes de chouriço e presunto, elaborado por produtores de Bragança e do Fundão. Os folares são feitos com o desperdício gerado na produção de enchidos e fumados, de modo a reaproveitar produtos que não são comercializáveis. Esta é uma novidade para a Páscoa da marca do grupo Sonae.

De modo a combater o desperdício alimentar, os produtores Pão de Gimonde (Bragança) e Salsicharia da Gardunha (Fundão), pertencentes ao Clube de Produtores Continente, desenvolveram esta receita em que confecionam os folares de carnes de fumeiro.

Para reduzir ao máximo a pegada de carbono do produto, o hipermercado compra também os cereais (farinha) utilizados no folar a fornecedores próximos (a cerca de cinco quilómetros de distância).

O presidente do clube de produtores Continente, Ondina Afonso, explica em comunicado que "o desperdício alimentar é um tema central na agenda de sustentabilidade do Continente. O Clube de Produtores Continente tem, também, promovido junto dos produtores nacionais parcerias que permitam a valorização do desperdício, sendo um dos exemplos o folar de carnes de fumeiro, que nasce da parceria entre o Pão de Gimonde e a Salsicharia da Gardunha, resultando num produto de economia circular".