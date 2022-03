Continente lança folheto personalizado para os clientes

Clientes Continente têm folhetos exclusivos © DR

Começa esta terça-feira a ação "A cada cliente, o seu Continente", uma campanha multimeios para apresentar os folhetos personalizados do Continente. Segundo aquela marca, nos folhetos "aparecem apenas os produtos que cada cliente mais gosta e costuma comprar". Ou seja, cada folheto é criado com os produtos específicos que "aquele" cliente costuma adquirir e que estão em promoção naquela semana. Quem utilizar o Cartão Continente já tem acesso à sua brochura.

Tudo é feito através da leitura de um código QR, disponível em todos os materiais da campanha. Isto permite a personalização do serviço através do tratamento de dados, obtidos via Cartão Continente. Desde que os clientes tenham a app Cartão Continente instalada - onde o folheto está disponível em permanência e é atualizado semanalmente - terão sempre o seu folheto disponível.

Para que o sistema funcione foram ainda aplicadas metodologias de inteligência artificial e machine learning. Os dados incluem informação relacionada com as compras do cliente, informação ao nível do produto e a relação entre cliente e cada produto, o que resulta numa combinação de centenas de variáveis. De acordo com o Continente, entre as principais vantagens da personalização estão uma experiência de compra mais organizada e a possibilidade acrescida de poupança, adaptada às reais necessidades de cada cliente.