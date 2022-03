Continente lançou sopas em cápsula para máquinas de café

Sopas em cápsula existem em três sabores © DR

O Continente lançou no início do ano as novas sopas em cápsula Space Food, que se preparam como se de um café se tratasse. Ou seja, as cápsulas da sopa são iguais às embalagens do café e compatíveis com as máquinas Dolce Gusto. Segundo o Continente o facto de a sopa ser preparada numa máquina de café não tem "qualquer impacto no sabor das bebidas, ou seja, o consumidor não precisa de limpar a máquina entre a preparação das sopas e das restantes bebidas".

De acordo com a marca de retalho é possível ter sopas individuais, com sabores a tomate, alho francês e cogumelos, prontas em 30 segundos. As cápsulas, produzidas em Portugal, são totalmente recicláveis e podem ser adquiridas em embalagens de cinco unidades por 2,99 euros.

O Continente refere ainda, em comunicado, que a sopa de cogumelos é a preferida dos consumidores, com uma taxa de repetição de 16%, no mês de janeiro. Ou seja, em cada 100 clientes que compraram o produto, 16 repetiram a compra.

As sopas em cápsula estão à venda na área do Food Lab, assim como a outra novidade do Continente: as True Gum, pastilhas elásticas sem plástico, que são vegan e não têm açúcar adicionado.

Também no Food Lab é possível encontrar a salicórnia desidratada em pó - uma alternativa ao sal de cozinha - e os snacks de carne OH!Snack , com alto teor de proteína e que não são fritos mas secos.