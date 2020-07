Continente passa a chegar também pelo Uber Eats

O Continente vai passar a fazer entregas rápidas em Lisboa, Porto e Algarve através da Uber Eats. A cadeia já trabalhava desde 2018 com a Glovo nas entregas de compras de supermercado rápidas ao domicílio. O anúncio estende a parceria já estabelecida com a Uber Eats na entrega de comida em take away.

“É com muito orgulho que anunciamos esta novidade com a aplicação Uber Eats, uma vez que isso significará mais opções de compra para os nossos clientes e uma forma adicional de comodidade para encomendarem os seus produtos, entregues à sua porta. Os clientes podem usar a aplicação da mesma forma que encomendam uma refeição, estando disponíveis cerca de 1000 produtos, com um plano de alargamento”, Pedro Santos, diretor de e-commerce do Continente.

Em Lisboa, o serviço é prestado através da loja Continente Bom Dia Acqua Roma; no Porto, na loja Continente Bom Dia da Avenida da Boavista, e no Algarve, a partir de segunda-feira, nas lojas Continente Portimão, Continente Modelo de Olhão, Lagos, Faro e Loulé.

“Vão fazer parte do portfólio mais de 1,000 produtos, de marca própria ou outras marcas, que vão desde limpeza do lar, higiene, beleza, peixaria, talho e congelados a refeições prontas, frutas e legumes frescos, bem como mercearia, cerveja, vinho e bebidas espirituosas”, informa nota de imprensa.

Os utilizadores fazem o pedido dos produtos através da aplicação, o pedido é recebido e loja com a recolha em entrega em casa a ser assegurada por estafetas da Uber Eats. As encomendas não têm um valor mínimo. Os pedidos poderão ser feitos entre as 9h e as 22h.

Desde janeiro, que a Uber Eats fazia entregas de comida em take away do Continente. O projeto estava nessa altura apenas disponível a partir do hiper do Centro Comercial Colombo, em Lisboa. A cadeia da Sonae já tinha a decorrer pilotos de entregas rápidas ao domicílio em alguns lojas no Porto e Lisboa com a SendEat e a com a Glovo.