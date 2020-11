Continente passa a fazer entregas pela Uber Eats no Algarve

Porto 09 / 10 / 2020 - Aumento das queixas nas entregas ao domicílio efectuadas pela Uber Eats e Glovo. ( Igor Martins / Global Imagens ) © ( Igor Martins / Global Imagens )

O Continente vai começar a fazer entregas em casa através da plataforma Uber Eats. A cadeia de supermercados da Sonae MC já tinha uma parceria com a plataforma de entregas em Lisboa e Porto, estende, a partir de segunda-feira, esta parceria à região algarvia em Portimão, Olhão, Lagos, Guia, Faro e Loulé.

"O Continente já está disponível na aplicação da Uber Eats no Porto, Lisboa e Algarve. A cadeia de supermercados disponibiliza cerca de mil produtos que estão disponíveis na aplicação, incluindo artigos de limpeza do lar, higiene, beleza, peixaria, talho e congelados, refeições prontas, frutas e legumes frescos, bem como mercearia, cerveja, vinho e bebidas espirituosas. As entregas não têm valor mínimo, com uma entrega prevista de cerca de 30 minutos", refere fonte oficial da Uber Eats, ao Dinheiro Vivo.

"Esta que é a nossa primeira grande parceria com uma cadeia de supermercados em Portugal. Em Lisboa, a parceria será feita através da loja Continente Bom Dia Acqua Roma e Vasco da Gama. Mas o serviço está também disponível no Porto, na loja Continente Bom Dia da Avenida da Boavista, e no Algarve, a partir de segunda-feira, nas lojas Continente Portimão, Continente Modelo de Olhão, Lagos, Guia, Faro e Loulé", revela a mesma fonte.

A pandemia fez explodir a procura dos lojistas por este tipo de plataformas de rápidas ao domicílio. Com o cafés, restaurantes e hotéis fechados, no confinamento, a Sociedade Central de Cervejas criou uma loja, À Nossa, na plataforma com marcas Sagres, Heineken, Bohemia, Guinness, Lagunitas, Bandida do Pomar, Água de Luso e Luso Fruta, entre outras, para entregas na Grande Lisboa, entre as 12h e as 22h30.

"A Unilever FIMA, fabricante de bens de consumo, lançou em parceria connosco "O Seu Mercado", loja virtual onde a empresa disponibiliza os produtos das suas principais marcas como Dove, Skip, Comfort, CIF, Knorr, Calvé, Lipton ou Olá através do Uber Eats. A loja virtual funciona todos os dias da semana, das 12h às 23h e, neste momento, está disponível na zona de Lisboa", refere ainda a mesma fonte.

Adesões de restaurantes subiu 70% desde fevereiro

Mas foi a restauração - durante meses limitada ao take away e a entregas ao domicílio - a aumentar exponencialmente os pedidos de adesão a este tipo de plataformas. Na Uber Eats, em termos globais, o crescimento tem sido na casa dos dois dígitos. "O Uber Eats focou-se bastante em restaurantes pequenos e as inscrições desses mesmos restaurantes cresceram 70% desde fevereiro. Os pedidos de entrega em restaurantes pequenos também aumentaram 40% de fevereiro a abril", adianta fonte oficial da plataforma de entregas. Neste momento, a plataforma já tem mais de 5 mil restaurantes disponíveis no país.

"O atual contexto veio acelerar a digitalização das mais diversas empresas ou setores e a restauração não é exceção. Sendo uma evolução que obviamente exige adaptações, abre também a porta a inúmeras oportunidades de crescimento", comenta fonte oficial da Uber Eats. "De acordo com a Deloitte, num estudo de julho deste ano, 70% das pessoas entre os 18 e 39 anos encomendam refeições, pelo menos, uma vez por semana. Isto significa que o setor de entregas ao domicilio dá resposta ao utilizador não só por conveniência, mas integra as suas opções de escolha de refeições no seu dia a dia", diz.