Continente quer mais fornecedores no Clube de Produtores

O Continente quer aumentar o número de fornecedores que fazem parte do Clube de Produtores da insígnia da Sonae, ajudando-os a escoar os produtos nesta fase em que o país sofre o impacto do coronavírus.

“Neste período de emergência em que se exige uma atuação próxima dos nossos produtores, pretendemos promover a integração de novos membros, garantindo todos os rigorosos procedimentos de segurança e de qualidade dos nossos produtos”, afirma Ondina Afonso, presidente do Clube de Produtores Continente, citada em nota de imprensa.

Com cerca de 200 membros, o Clube de Produtores reúne organizações de produtores, agricultores individuais e empresas familiares com produção de frutas e legumes, charcutaria (queijos e enchidos), carne, padaria e pastelaria tradicional, peixe, vinho, azeite, ovos, mel e take-away. Um número que a Sonae quer aumentar, embora não tenha indicado qual é o objetivo com o anúncio agora feito.

O ano passado a cadeia vendeu 92 mil toneladas de frutas e legumes a produtores nacionais – dos quais, 16 mil toneladas de citrinos do Algarve, 9 mil toneladas de maçãs de Alcobaça e da Beira Alta; 5 mil toneladas de pera Rocha do Oeste, 13 mil toneladas de legumes para sopa e 10 mil toneladas de batatas, alhos e cebolas -, mas também mais de 15 mil toneladas de queijos produzidos em Portugal, correspondentes a cerca de 150 milhões de litros de leite recolhidos em todo o país e 4 mil toneladas de trigo do Alentejo, “cuja farinha é utilizada diariamente para produzir pão fresco nas lojas Continente”, descreve a insígnia.

Até ao momento ainda não foi possível obter do Continente informação relativamente ao número de produtores que pretende adicionar este ano, nem quais os objetivos de compra de produção nacional que tem estimado para 2020.