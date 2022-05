Continente quer que mais clientes consumam os produtos ECO

Continente quer ajudar a preservar o meio ambiente © DR

O Continente quer demonstrar aos seus clientes a importância de preservar o ambiente, ao poupar árvores e água. E é, através da sua marca ECO, que pretende conseguir uma maior sustentabilidade.

Se todas as famílias portuguesas "substituírem uma embalagem de papel tradicional por papel Continente ECO, é possível pouparmos mais de 162 mil árvores", diz ao Dinheiro Vivo a diretora da Marca Própria do Continente, Tânia Lucas, que garante que "a sustentabilidade está no ADN da marca Continente". De acordo com dados fornecidos pela marca, neste caso seriam ainda poupados mais de 231 milhões de litros de água.

Segundo a empresa, são cerca de 750 mil as famílias que já experimentaram os seus produtos amigos do ambiente, mas é preciso conseguir mais clientes que sigam na mesma direção. Para o alcançar é, segundo aquela responsável, "importante que os retalhistas, sobretudo através da marca própria, contribuam para uma mudança real de hábitos dos consumidores, e para isso é decisivo oferecer produtos sustentáveis e que entreguem toda a eficácia a um preço acessível", explica, frisando que "a oferta de produtos "verdes" é normalmente escassa e pouco acessível".

É neste sentido que Tânia Lucas refere que o desafio da marca Continente é a "procura constante de novas soluções que respondam às necessidades das pessoas, mas também do planeta", ao mesmo tempo que garante que os produtos sustentáveis devem ser acessíveis para todos. "Exercemos a nossa atividade numa lógica de "ecoeficiência", que consolida a eficiência ambiental com a eficiência económica".

Para Tânia Lucas, a mudança para estes produtos ecológicos vai acontecer de forma gradual, mas é uma tendência crescente "sobretudo junto dos clientes mais jovens", expressa.