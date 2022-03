Continente reduz açúcar, sal e gorduras saturadas em mais de 350 produtos de marca própria

Continente quer apostar mais na nutrição saudável © Natacha Cardoso / Global Imagens

A preocupação com a nutrição tem sido uma das bandeiras das marcas de distribuição alimentar e o Continente não é exceção. No âmbito do Dia Mundial da Obesidade, que se comemora esta sexta-feira, a empresa revelou o resultado dos planos de otimização nutricional que efetuou em mais de 350 produtos de marca própria. Ao todo foram levadas a cabo reduções anuais de 800 toneladas de açúcar, 120 toneladas de sal e 385 toneladas de gorduras saturadas. E o óleo de palma foi eliminado em 80 dos produtos da marca própria.

Os artigos Continente mais visados foram iogurtes, cereais, bolachas, refrigerantes, batatas fritas, polpas de tomate e sopas de take away, numa iniciativa que pretende "melhorar a saúde e estilo de vida dos portugueses", refere o Continente em comunicado. A marca adianta ainda que as leguminosas em conserva garantem baixo teor de sal (menos de 0,3 gramas de sal por cada 100 gramas de produto) e as polpas de tomate não têm qualquer sal adicionado.

A empresa prevê que até ao final deste ano haja uma redução de sal nas sopas Continente, de cerca de quatro toneladas, de 12% do teor de sal em batatas fritas e snacks e uma redução de 10% do teor de açúcar em iogurtes e leites com chocolate.

De acordo com a responsável pela equipa de Nutrição do Continente, Mayumi Delgado estas "são reduções importantes que o Continente faz em prol da saúde dos portugueses, ajudando à prevenção da obesidade, mas também das doenças associadas, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, e muitas outras. Dois em cada três portugueses têm excesso de peso ou obesidade e o problema agravou-se com a pandemia. Nesse sentido, a equipa de nutrição do Continente tem acelerado a otimização nutricional para ajudar a inverter esta situação".

Ainda segundo a mesma responsável estas reduções são levadas a cabo de forma gradual para que não haja impacto no sabor dos produtos. Os novos artigos são testados e avaliados através de provas sensoriais, junto dos consumidores, que atestam a sua qualidade antes de entrarem no mercado.

Paralelamente, o Continente aposta no Semáforo Nutricional na frente das embalagens, para que o consumidor tenha acesso a informação simplificada sobre os produtos. Através de um código de cores, o semáforo mostra a concentração de açúcar, sal, gorduras e gorduras saturadas (verde - baixa, amarelo -moderada e vermelho - elevada). E a marca deixa ainda uma dica: para escolhas equilibradas é optar mais vezes por mais verdes ou amarelos e menos por "sinais vermelhos".