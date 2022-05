Continente vende bilhetes a metade do preço para jogos da Seleção na Liga das Nações

Jogos da Seleção Nacional de futebol realizam-se no Estádio José Alvalade © DR

Se é cliente dos supermercados Continente e adepto da Seleção Nacional de futebol, esta notícia interessa-lhe. O Continente está a vender, com 50% de desconto em cartão, bilhetes para os jogos de Portugal na Liga das Nações. Os encontros realizam-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, nos dias 5 e 9 de junho, quando a equipa das Quinas recebe a Suíça e a República Checa, respetivamente. Estes jogos realizam-se às 19h45.

Os clientes podem comprar quatro bilhetes por cartão, num máximo de dois cartões por utilizador.

Em comunicado, o Continente alerta que o jogo é para maiores de seis anos, mas no entanto "as crianças entre os 3 e os 6 anos podem ter acesso ao recinto do jogo, mediante a apresentação de bilhete próprio e acompanhadas por um adulto responsável".

Como refere a marca, as lojas Continente aderentes têm à venda os bilhetes para os dois jogos que, de acordo com as seguintes categorias, correspondem a diferentes zonas do estádio:

Categoria 1 - 20 euros

Categoria 2 - 15 euros

Categoria 3 - 10 euros

As portas do estádio abrem duas horas e meia antes do início do jogo, às 17h15.