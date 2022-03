Continente vende bilhetes com 50% desconto para ver a seleção

Mapa do Estádio do Dragão © DR

O Continente lançou esta sexta-feira a venda de bilhetes com 50% desconto, para o próximo jogo de apuramento de Portugal para o Mundial de 2022. O jogo entre Portugal e a Macedónia do Norte vai acontecer dia 29 de março, pelas 19.45 horas, no estádio do Dragão, no Porto.

Os bilhetes vão ter desconto em cartão Continente e podem ser adquiridos num máximo de quatro por cliente/cartão e com um máximo de dois cartões por utilizador.

Embora o jogo seja para maiores de seis anos, os mais novos - entre os três e os seis anos - podem assistir à partida desde que acompanhados por um adulto.

As lojas Continente aderentes (incluindo Continente Online a) têm à venda os ingressos que permitem assistir a este jogo, com um desconto de 50%, de acordo com as seguintes categorias, que correspondem a diferentes zonas do estádio (ver imagem).

Categoria 1 - 15,00€

Categoria 2 - 12,50€

Categoria 3 - 10,00€

As portas do estádio abrem duas horas e meia antes do início do jogo, às 17.15 horas.

O Continente reconhece nas Seleções Nacionais de Futebol símbolos de portugalidade, união, tolerância e de família, valores alinhados com o posicionamento da marca.