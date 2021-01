Contra a Amazon, marchar! Expansão de gigante dos EUA motiva protesto

(Photo by Apu GOMES / AFP) © AFP

Centenas de militantes concentraram-se hoje em diversas cidades francesas para protestar contra a Amazon, incluindo perto do emblemático Pont-du-Gard (sudeste) onde o gigante norte-americano de venda por correspondência pretende instalar um armazém de 38 mil metros quadrados.

Ao responderem ao apelo de associações que lutam contra este projeto situado na região de Fournès, património cultural mundial, cerca de 800 pessoas segundo a polícia, e 1.400 segundo os organizadores, plantaram hoje arbustos frente a duas grandes faixas com as frases "Stop Amazon", e "Nem aqui nem em outro local". Foi ainda formada uma cadeia humana para demonstrar a amplitude do projeto, previsto ao longo da autoestrada A9 em 14 hectares.

"Há dois anos que os habitantes de Fournès e dos arredores lutam contra a construção de um enorme entreposto da Amazon. No início estavam isolados, mas conseguiram travar o projeto devido a recursos jurídicos" que estão em curso, disse à agência noticiosa AFP Raphaël Pradeau, porta-voz nacional da associação Atac.

Cerca de 200 pessoas também participaram na manhã de hoje numa concentração em Carquefou, arredores de Nantes (oeste), frente a um armazém logístico da Amazon, segundo os organizadores. "Denunciamos o facto de a Amazon destruir mais empregos do que aqueles que cria, e que são empregos precários que originam doenças, sobretudo em termos de problemas musculoesqueléticos", declarou à AFP Sophie Jallier, porta-voz do coletivo que convocou este protesto.

Em Ensisheim, leste do país, uma manifestação também juntou uma centena de pessoas contra a construção de um armazém gigante num terreno de mais de 15 hectares de antigas terras agrícolas.

Em comunicado, a direção da Amazon France considerou que o grupo "tornou-se um alvo para certas organizações que desejam divulgar as causas que representam". Recorda ainda que "mais de 11 mil empresários e comerciantes franceses dependem da Amazon para desenvolver as suas atividades e os seus empregos".