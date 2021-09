Contratos de arrendamento batem recorde

Porto, 11 / 03 / 2021 - Reportagem sobre o mercado de arrendamento no Porto. Conversa com Fernanda Carvalho que tem uma reforma pequena e não consegue arranjar casa decente devido às rendas altas. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Nunca foram celebrados tantos contratos de arrendamento em Portugal. Nos 12 meses terminados em junho de 2021, foram assinados 85 803 novos contratos de arrendamento, mais 16% do que no mesmo período de 2020.

Segundo a edição desta quarta-feira do Jornal de Negócios trata-se do número mais elevado de sempre desde que o Instituto Nacional de Estatística iniciou a série estatística, no segundo semestre de 2017.

As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto representaram mais de metade (51%) dos contratos celebrados: na capital, foram contabilizados 29 062 novos contratos; no Porto, foram celebrados 15 013 novos acordos.

No segundo trimestre de 2021, os valores das rendas para os novos contratos de arrendamento aumentaram 11,5%. A renda mediana dos novos contratos de arrendamento em Portugal atingiu 6,03 euros por metro quadrado.