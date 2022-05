Convenção Aqui é Fresco reúne mais de 730 retalhistas em Braga

Convenção realiza-se no Altice Fórum de Braga © DR

A Convenção Aqui é Fresco está de regresso em formato presencial e realiza-se nos próximos dias 29 e 30 no Altice Fórum Braga.

A 11ª edição da convenção vai juntar mais de 730 retalhistas, 18 grossistas, 84 fornecedores, além dos convidados, que vão debater as questões e partilhar boas práticas relativas ao setor do retalho alimentar. A ação conta ainda com a presença de mais de 1500 atores do setor do retalho, vai ter 10 stands Premium e 74 Standard, onde vão estar representadas as principais marcas da indústria do grande consumo, pertencentes a setores como a alimentação, bebidas, higiene pessoal e lar, explica a rede Aqui é Fresco, em comunicado.

O tema principal desta iniciativa está relacionado com a sustentabilidade ambiental, tanto que tem como mote "AQUI queremos um Futuro Mais Sustentável". Como refere a rede Aqui é Fresco, "o retalho é, atualmente, um dos setores que mais usa embalagens de plástico, o que representa cerca de 40% do uso global de plástico", pelo que a mentora da convenção acredita que é urgente começar a fazer a diferença e motivar outros a seguirem o exemplo.

"Queremos assumir uma posição de responsabilidade social, onde cada gesto irá representar um compromisso em função da sustentabilidade ecológica e da qualidade alimentar", frisa Carla Esteves, diretora executiva da Unimark e da Rede Aqui é Fresco. "A Convenção AQUI é Fresco servirá essencialmente como forma de partilha e divulgação deste conceito e desta forma de 'AQUI Estar'."