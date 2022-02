Conversas sobre Vinho Verde reúne online enólogos e produtores a 12 e 13 de março

© Direitos Reservados

A iniciativa "Dois dedos de conversa sobre livros e Vinhos Verdes" está de regresso entre 12 e 13 de março com um conjunto de sessões online que reúne oradores, enólogos e produtores da região numa experiência de harmonização literária.

"A segunda edição desta iniciativa é um reforço da nossa aposta em produtos de cultura que se complementam", destaca Carla Cunha, diretora de Marketing da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), citada hoje num comunicado.

Para aquela responsável, esta iniciativa, que surgiu durante a pandemia, permite "levar o Vinho Verde até aos interessados em experimentar uma harmonização literária que propicia boas conversas".

De regresso a 12 e 13 de março, a segunda edição de "Dois dedos de conversa sobre livros e Vinhos Verdes" leva a casa dos consumidores um 'pack' com um livro e uma referência de Vinho Verde para acompanhar cada uma das seis sessões online que juntam oradores convidados, enólogos e produtores da Região.

A iniciativa promovida pela CVRVV em parceria com a editora Aletheia, inclui três sessões diárias nas quais participam Francisco Moita Flores, José Manuel Fernandes, Gonçalo Graça Moura, Pedro Picoito, Alexandra Louro e João Céu e Silva.

Referências da literatura como Arsène Lupin, Gentleman-Gatuno", de Maurice Le Blanc, "Dom Casmurro", de Machado de Assis, "O Homem que era Quinta-Feira", de G. K. Chesterton, "O pequeno-almoço do sargento Beauchamp", de Vasco Graça Moura, "Glória", de Vasco Pulido Valente ou "Era uma vez... a Revolução (Memórias)", de José Manuel Fernandes, serão o aperitivo em harmonização com os vinhos da Casa da Tojeira, Quinta São Gião, Vercoope, Quinta da Lixa, Quinta de Lourosa e Adega Ponte de Lima.

No sábado e no domingo, entre as 14:30 e as 20:00, Ana Colaço assume a moderação de sessões exclusivas em que a conversa vai das letras às notas de prova.

Com limite máximo de 50 participantes em cada sessão, "Dois dedos de conversa sobre livros e Vinhos Verdes" inclui o envio para casa de cada participante de um pack com uma garrafa do vinho em prova e do livro em apresentação.