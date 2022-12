Cooperativa de Favaios investe 1,2 milhões de euros na ampliação de adega

A Adega Cooperativa de Favaios, que este ano comemorou 70 anos, está já a preparar o futuro, com investimentos previstos de 1,2 milhões de euros, já em 2023, na ampliação e modernização da adega, um projeto já aprovado no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). O objetivo é conseguir aumentar a capacidade de produção de vinhos brancos e de espumantes DOC Douro.

A Adega de Favaios é não só o principal produtor de Moscatel na Região Demarcada do Douro, com uma quota de 82%, como é líder nacional nas vendas deste vinho fortificado, com uma fatia de 52 a 54%. No entanto, desde os anos 60 que tem vindo a produzir uma gama alargada de vinhos DOC Douro, desde o Porto aos vinhos tintos e brancos e aos espumantes. E Mário Monteiro, presidente da adega, assume a vontade de não ficarem dependentes de um único tipo de vinho, procurando, assim, diversificar a oferta.

O presidente da Adega de Favaios, Mário Monteiro © Direitos Reservados

No total, a adega produz, atualmente, cerca de 60 mil garrafas ao ano de espumantes, o que este responsável admite ser "muito pouco", pelo que pretende, num futuro próximo, poder chegar às 200 mil unidades ao ano. Para já, a aposta é no crescimento das vendas de vinhos brancos: "Estamos a vender cerca de 120 mil garrafas mas queremos chegar, o mais depressa possível, às 250 mil".

Potencial de crescimento

A cooperativa conta com 481 sócios, detentores de 1200 hectares de vinha, 60% dos quais são de uva moscatel. E embora haja mais produtores interessados em tornarem-se associados, a adega não tem capacidade para receber mais uvas, garante o seu presidente.

Em 2021 faturou 15 milhões de euros e, este ano, tem a expectativa de chegar aos 17 milhões, no que terá sido o melhor ano de sempre. Destes, 15% são obtidos via exportação.

Alguns exemplares de lançamentos exclusivos © Direitos Reservados

O Moscatel de Favaios está presente já em 22 países, com especial destaque para os mercados da saudade, como França, Alemanha, Suíça ou Luxemburgo, mas chega também aos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Angola, Moçambique me até à China. Reforçar a internacionalização é o objetivo, com uma meta já traçada: 25% das vendas, no curto a médio prazo, deverão vir do exterior.

Com a instabilidade nos mercados e, sobretudo, com o aumento constante dos preços das matérias subsidiárias, "que já começam a pesar bastante", Mário Monteiro assume que os objetivos traçados para 2023 são cautelosos. "Se for igual a 2022 já é muito bom", frisa. A adega já teve de rever a sua tabela de preços, este ano, com um aumento médio na ordem dos 5 a 6%, mas teme que isso se traduza num abrandamento das vendas e, sobretudo, que eventuais novos aumentos no vidro e outros materiais possam obrigar a subir novamente os preços.

O sucesso do 'Favaíto'

O Favaíto, a versão unidose do Moscatel de Favaios, apresentado em garrafas miniatura, de 55 mililitros, é um dos maiores sucessos da adega, que vende 32 milhões de unidades ao ano. Representa 61% das vendas de Moscatel produzido pela cooperativa.

"É o produto estrela que temos e acredito que o seu sucesso se deve à qualidade do Moscatel de Favaios que nunca descuidamos. E as garrafas de Favaíto são mais práticas para a restauração, cafés e bares, porque correspondem a uma dose única, não é preciso estar a fazer medições para servir o cliente", defende este responsável.

Linha de enchimento do 'Favaíto', que vende 32 milhões de unidades © Direitos Reservados

Mário Monteiro acredita que, apesar destes números - além dos 32 milhões de unidades de Favaíto, a adega vende mais 1,8 milhões de garrafas de 0,75 litros - o potencial de crescimento ainda é grande, tanto em Portugal como no estrangeiro. É preciso é ter moscatel disponível e, por isso, a Adega tem sempre reservas de vinho de enorme valor: no final de 2021, tinha, em envelhecimento, nos seus armazéns, 9,5 milhões de litros. "Temos sempre dentro de portas o triplo do vinho que vendemos anualmente. É um investimento no futuro e na qualidade. São estas reservas que nos permitem manter um perfil constante no nosso Moscatel Clássico. É um selo de segurança e de confiança", garante o presidente da Adega.

70 anos numa garrafa

São também estas reservas estratégicas que permitem à cooperativa apresentar no mercado os seus Reserva, Colheitas e 10 anos. Aliás, na loja online da Adega pode encontrar todos estes vinhos especiais, mas também um mais exclusivo ainda: o Moscatel Colheita de 1980 by Siza Vieira. O conceituado arquiteto portuense concebeu o rótulo para esta edição especial, que pode ser comprada na loja online da adega por 100 euros.

O mais recente lançamento da Adega de Favaios para assinalar os 70 anos © Direitos Reservados

Mas há outras novidades em preparação. Para assinalar os 70 anos da cooperativa, a Adega de Favaios vai lançar, ainda este ano, um novo moscatel comemorativo, de edição limitada. Produzido a partir de sete colheitas selecionadas, "a melhor de cada década desde os anos 1960", será um blend que traduz "a história da adega".

Além das 1200 garrafas numeradas que irão para o mercado, num estojo especial, foi oferecida uma a cada um dos sócios. Mário Monteiro admite que não está, ainda, fechado o preço final de venda ao público, mas garante que "será sempre acima de 100 euros". Estará à venda na adega, na loja online da cooperativa e em algumas garrafeiras selecionadas do país.