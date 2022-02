Coporgest investe 116 milhões em resort de cinco estrelas em Troia

Nova unidade hoteleira vai ser construída junto à praia © DR

A zona de Troia, no litoral alentejano, vai ter uma nova unidade hoteleira em 2025. O empreendimento de cinco estrelas será fruto de um investimento de 116 milhões milhões de euros e vai ser construído no terreno onde já funcionou o parque de campismo de Troia, revelou a Coporgest, a promotora imobiliária responsável pelo projeto. Este terreno foi adquirido pela empresa em 2020 à Sonae.

De acordo com a promotora, o novo resort vai ficar localizado num espaço junto à praia e terá estacionamento. "Por iniciativa da empresa, será construído um parque de estacionamento público, com o objetivo de garantir o livre acesso à praia", refere a Coporgest, que adianta que será dada prioridade às questões ambientais, promovendo-se a autossuficiência energética da futura unidade hoteleira.

"O objetivo é transpor para esta propriedade a qualidade construtiva e acabamentos de luxo que sempre utilizámos nos nossos empreendimentos, adotando uma linguagem de arquitetura ajustada à zona da Comporta e o cumprimento das normas ambientais que garantem que o sistema dunar não será prejudicado", frisa Sérgio Ferreira, fundador e CEO da Coporgest.

No futuro resort existirá um hotel de 5 estrelas com 58 quartos e suítes, incluindo duas suítes presidenciais e ainda 38 villas de tipologias V2, V3 e V4 e 91 apartamentos turísticos com tipologias T1, T2 e T3. Segundo a empresa, "todas as unidades terão vista mar".

Os hóspedes terão ainda ao seu dispor ginásio, spa, piscinas de água salgada, dois restaurantes, kid's club. O espaço contará com um heliporto de emergência. A gestão da unidade hoteleira central ficará a cargo da Coporgest, em parceria com uma cadeia internacional de luxo.

Construir um espaço na costa alentejana era um desejo antigo de Sérgio Ferreira. "Andávamos há muito tempo à procura de uma oportunidade nesta costa, mas tudo o que nos aparecia era demasiado igual a todos os outros empreendimentos. Quando surgiu este terreno, a dois minutos a pé da praia, não hesitámos", explica o responsável, acrescentando: "Até hoje, nunca foi feito um verdadeiro 5 estrelas na zona de Troia/Comporta e acreditamos que a região precisa de uma unidade muito qualificada".

O projeto já foi aprovado pelo Turismo de Portugal, mas o início da construção depende agora "da celeridade das restantes entidades licenciadoras", refere a Coporgest, que adianta que o calendário da empresa prevê o arranque da obra de infraestruturas em outubro deste ano.

A construção deverá fazer-se em duas fases, sendo que na primeira deverão fazer-se as infraestruturas de toda a propriedade, a construção à superfície do hotel, equipamentos do resort, cerca de metade das villas e apartamentos e a construção do parque de estacionamento público. Para a segunda fase está prevista a construção das restantes villas e apartamentos.

A empresa pretende que o projeto esteja concluído no último trimestre de 2025. O início da comercialização das villas e dos apartamentos está previsto para meados de 2023.

Novos projetos em Lisboa

A Coporgest tem vários outros projetos a decorrer. Em Lisboa, está a ser construído o Lisbon Chiado Hotel, uma unidade de cinco estrelas e cuja inauguração deverá acontecer no último trimestre de 2023. O hotel contará com 42 alojamentos, sendo 28 quartos e 14 suítes.

Em fase de conclusão está o empreendimento residencial em Lisboa, o Sottomayor Premium Apartments, composto por três prédios com 43 apartamentos, representando um investimento global de 29 milhões de euros. Este empreendimento foi distinguido na categoria "Melhor Projeto de Renovação/Reabilitação Residencial em Portugal" pelos European Property Awards.

Em fase final de licenciamento na Câmara de Lisboa está um projeto de reabilitação urbana na capital. O Sousa Martins - Premium Apartments, prevê a recuperação, com ampliação, de um antigo imóvel de habitação datado do início do século XX, localizado na Rua Sousa Martins nº 6, junto ao Palácio Sotto Mayor. Com início da construção projetado para maio, o investimento total na obra ascende a 5,8 milhões de euros.