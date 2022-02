Coreanos detêm totalidade do capital da empresa de eólicas de Aveiro ASM Industries

Adelino Costa Matos deixará de ser presidente executivo da empresa © Pedro Correia/Global Imagens

A WAM Investments, de Adelino da Costa Matos, informou que vendeu os 40% que ainda detinha na empresa de torres eólicas de Aveiro ASM Industries (ASMI) ao sócio coreano CS Wind, que passa a controlar a empresa a 100%.

"Esta operação decorre da alienação de 60% do capital, em meados de 2021, ao líder mundial de fabricantes de torres eólicas, tendo agora os dois sócios concluído que o caminho mais vantajoso para a empresa é o controlo total pela CS Wind", refere um comunicado da empresa.

Na sequência da assinatura do contrato de cedência de posição, Adelino Costa Matos renunciará também ao cargo de presidente executivo da empresa.

"Foi um ciclo fantástico onde, juntamente com uma grande equipa e o apoio dos principais stakeholders, transformámos a ASM Industries num dos maiores fabricantes de torres eólicas da Europa, após um ambicioso plano de expansão, focado no reforço de capacidade produtiva em Sever do Vouga e na criação da nova fábrica offshore, no Porto de Aveiro", comentou Adelino Matos.

O fundador da ASMI afirmou estar "muito orgulhoso" pelo caminho percorrido que criou as bases de uma nova indústria offshore em Portugal e destacou que a empresa "mais do que quintuplicou em seis anos".

"Neste momento, o que melhor serve os interesses da empresa será o controlo exclusivo pelos sócios coreanos, para um novo ciclo que se iniciará», conclui Adelino Matos.