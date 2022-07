Cork Supply investe oito milhões na compra da francesa Bouchons Abel e da portuguesa Legnokaps

A Cork Supply, o segundo maior grupo corticeiro nacional, especialista em rolhas naturais e técnicas para vinhos e espumantes, anunciou a aquisição de duas novas empresas, a francesa Bouchons Abel e a portuguesa Legnokaps, num investimento de oito milhões de euros. O objetivo da empresa, fundada e liderada por Jochen Michalski, é reforçar o crescimento na indústria dos espirituosos e crescer no mercado francês dos vinhos tranquilos.

Em comunicado, o grupo dá conta que comprou a totalidade do capital da Bouchons Abel, empresa francesa que faz acabamento e comercialização de rolhas naturais e técnicas em França, Espanha, Suíça e Alemanha, gerando uma faturação anual de 5,5 milhões de euros. "Este é um negócio estratégico para a Cork Supply, que, desta forma, aumenta a sua presença no mercado francês dos vinhos tranquilos e dos espumantes/champagnes, reforçando a sua presença também noutros mercados europeus de relevo", destaca.

Já no caso da Legnokaps, empresa portuguesa especializada na produção de cápsulas de madeira (bartops) destinadas a vedantes de espirituosos, a Cork Supply fica com 75% do capital, sendo que André Neves, sócio e fundador, se manterá como CEO. A Legnokaps gera vendas anuais de cerca de 3 milhões de euros de euros.

"Não podemos deixar de investir mesmo em épocas de incerteza. Temos a ambição de crescer em áreas e mercados estratégicos e estas duas empresas vão ajudar-nos a consolidar a nossa estratégia assente na qualidade e na presença de mercados geográficos e em áreas de negócio de elevado potencial", refere, citado no comunicado, o fundador e presidente.

Refira-se que o grupo Cork Supply foi criado em 1981 na Califórnia, EUA, por Jochen Michalski, dedicando-se à comercialização de roljhas naturais importadas de fábricas portuguesa. Em 1995, foi fundada a Cork Supply Portugal, numa "estratégia de integração vertical". Hoje, a empresa conta com 10 fábricas, das quais quatro em Portugal: Montijo, São Paio de Oleiros, Rio Meão e São João de Ver. Dá emprego a mais de 500 funcionários, sendo que 20% deles estão afetos às áreas do controlo de qualidade e de investigação e desenvolvimento.

Com uma faturação de 132 milhões de euros em 2021, um milhão a mais do que em 2019, antes da pandemia, a Cork Supply tem na Europa - Portugal, França, Espanha e Itália -, nos EUA, Austrália, China, Argentina e África de Sul os seus principais mercados. E espera, com as duas novas aquisições agora anunciadas "aumentar a sua faturação em 20% no médio prazo".

Mas nem só de novas aquisições é feito o crescimento da Cork Supply. A empresa está a construir uma nova fábrica em São João de Ver, uma unidade de três mil metros quadrados que vai ficar pronta dentro de ano e meio e permitir "duplicar a capacidade produtiva dos bartops", que a Cork Supply vende sob a marca Talis. O investimento é de cinco milhões de euros.