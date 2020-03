Coronavírus. Ryanair cancela mais voos de e para Itália

As operações da Ryanair de e para Itália vão voltar a sofrer alterações. A companhia aérea anunciou esta segunda-feira em comunicado “novos cancelamentos na sua programação de voos de/para Itália, e dentro do território italiano, devido ao bloqueio de viagens imposto pelo Governo italiano durante o passado fim-de-semana de/para a Zona Laranja no Norte de Itália”, além das restrições de voos impostas por vários países da União Europeia que restringem os voos de e para o Norte de Itália com efeito imediato.

Assim, e de acordo com a transportadora, a partir da meia noite de 10 de março e até 8 de abril vão ser suspensos todos os voos domésticos em território italiano de e para: Bergamo, Malpensa, Parma e Treviso.

Em relação aos voos internacionais, as mudanças começam a partir da meia-noite de 12 de março e prolongam-se igualmente até à meia-noite de 8 de abril. Vão ser reduzidos “os voos internacionais de/para Bergamo, Malpensa, Veneza, Parma, Rimini e Treviso. Apenas serão operados voos às sextas-feiras, sábados, domingos e segundas-feiras”.

A companhia aérea low cost indica ainda que as “rotas com várias frequências diárias (por exemplo Stansted – Malpensa) reduzem-se a um voo diário em cada um dos dias (sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira). Embora o tráfego para o Norte da Itália tenha sofrido um grande número de “no shows” durante a semana passada, milhares de visitantes não-italianos encontram-se atualmente na Lombardia e em outras regiões afetadas e devem regressar a casa. Neste sentido, a Ryanair continuará a operar numa programação reduzida de 4 dias de/para o Norte da Itália para repatriar estes cidadãos não-italianos”.

A empresa garante que continua a cumprir as orientações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades italianas. “A situação está a mudar diariamente e todos os passageiros com voos afectados pelas restrições ou cancelamentos de viagens estão a ser notificados por e-mail e recebem transferências de voos, reembolsos totais ou créditos de viagem”. Os passageiros afetados pelas restrições aplicadas pelo governo transalpino estão a receber ao longo desta segunda-feira “notificações por e-mail sobre estes cancelamentos/alterações de voos. Os passageiros que não receberam notificação por e-mail, devem ter em consideração que os seus voos não sofreram alterações”.

Já no passado dia 1, a companhia aérea tinha anunciado alterações nos voos para Itália. E na semana passada a TAP anunciou também alterações aos seus voos.