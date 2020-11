Corte Inglés mantém planos para contratar 500 apesar das restrições. Recrutamento é digital

O El Corte Inglés mantém planos para a contratação de cerca de 500 colaboradores para reforçar as lojas em Lisboa e Gaia durante o período do Natal, mesmo depois do anúncio de novas restrições em 121 concelhos feitos pelo Governo há uma semana e em vigor desde 4 de novembro. Recrutamento e seleção vão decorrer, mas agora será feito via digital.

"Mantêm-se os planos pois queremos, sobretudo nestes tempos difíceis, oferecer aos nossos clientes o melhor serviço possível", adianta fonte oficial, quando questionada sobre se face ao anúncio de novas restrições no país, com potencial impacto nas idas dos consumidores ao retalho físico, se a cadeia mantinha os planos de recrutamento anunciados.

"Mantemos a contratação dos mais de 500 colaboradores para o período do Natal. Estas contratações incluem reforços de online e, independentemente de ser uma candidatura para trabalhar no online ou na loja, todo o processo de recrutamento e selecção é feito no digital", refere a mesma fonte oficial dos grandes armazéns.

Os 500 colaboradores para reforço das operações em loja - à semelhança de outros processos de recrutamento que estejam a decorrer na companhia - são 100% digitais, decisão impulsionada pela pandemia.

"No El Corte Inglés, o processo de Recrutamento e Selecção que era outrora presencial, foi adaptado à nova realidade e à necessidade de distanciamento social e é, agora, feito de forma 100% digital", refere a empresa.

"As candidaturas já eram realizadas, muitas vezes, através das plataformas online e as entrevistas passaram a ser realizadas por vídeochamada", informa.

Desde o início do mês, "que as restantes fases de recrutamento, como as dinâmicas de grupo, são também feitas online tendo sido adaptadas na íntegra incluindo as provas que os candidatos têm de prestar", descreve.