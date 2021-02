Cortes na TAP só acima de dois salários mínimos para pessoal de terra

Maia, 12/08/2020 - TAP Air Portugal no aeroporto Francisco Sá Carneiro. (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

Com um atraso de cinco dias, o governo, a administração da TAP e os sindicatos que representam trabalhadores da transportadora alcançaram um acordo de emergência. Os pilotos terão sido os primeiros, seguidos pelo pessoal de terra.

Sete sindicatos que representam cerca de 1100 trabalhadores em funções de apoio em terra alcançaram um acordo temporário de emergência em que há uma redução salarial de 25% entre 2021 e 2023 e de 20% no ano de 2024, prazo estabelecido para o plano de reestruturação. Além disso, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Da Aviação Civil (SINTAC), Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC), Sindicato Nacional dos Engenheiros (SNEET) e o Sindicato dos Economistas acordou que esta redução só incide sobre o valor que ficar acima de 1.330 euros, o que corresponde a dois salários mínimos nacionais, disse José Sousa, do SITAVA, ao Dinheiro Vivo.

O dirigente sindical explicou ainda que, para um ajustamento da força de trabalho, a TAP comprometeu-se a "colocar à disposição dos trabalhadores medidas voluntárias", como pré-reformas, reformas antecipadas, licenças sem vencimento, trabalho em tempo parcial e cessação amigável de contrato de trabalho.

Em dezembro, o ministro das Infraestruturas indicou que o plano de reestruturação previa a saída de dois mil funcionários: 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da área de manutenção e engenharia e 250 funcionários de outras áreas.

Além disso, entre janeiro de 2020 e março de 2021 não foram, nem vão ser renovados, quase 1300 contratos, sendo que, no total do grupo, são 1600.

Do plano enviado a Bruxelas constava ainda uma redução - progressiva - e até 25% da massa salarial do grupo. O ministro das Infraestruturas explicou que o corte salarial seria progressivo e que se aplica a todos os que auferem mais de 900 euros, o que iria permitir evitar o despedimento de entre 600 a mil pessoas.

Até ao fecho deste artigo, apenas o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) tinha também alcançado um acordo de emergência. Contudo, comprometeram-se a "só divulgar os detalhes do Acordo após o final das negociações".

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), até ao fecho desta edição continuava sentado à mesa das negociações com a administração da companhia, apurou o DV junto de fonte próxima.

Após declaração de empresa em situação económica difícil decretada há umas semanas, e que permite suspender cláusulas dos acordos de empresa em vigor ou dos instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis e tomar medidas para cortar nos custos com pessoal, a TAP entregou aos sindicatos propostas de acordos de emergência. O prazo para um entendimento terminava a 31 de janeiro, mas foi sendo prolongado ao longo desta semana, tendo havido maratonas negociais e acordos com alguns sindicatos.