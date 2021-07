Cortiça da Amorim no parque solar da EDP no Alqueva

O projeto de energia solar da EDP na albufeira do Alqueva vai contar com mais de 11 mil painéis fotovoltaicos e 25 mil flutuadores, flutuadores estes que misturam cortiça com polímeros reciclados, o que permitirá reduzir em, pelo menos, 30% a pegada de CO2. A inovação foi desenvolvida em parceria com a Corticeira Amorim, o maior grupo de transformação de cortiça do mundo, e a Isigenere, empresa de engenharia e desenvolvimento que criou o Isifloating, um sistema solar flutuante "pioneiro a nível mundial".

O novo compósito combina cortiça, material 100% natural, reciclável e biocompatível, com polímeros reciclados e foi desenvolvido na i.Cork Factory, a fábrica-piloto e hub de inovação do grupo Amorim.

Num investimento superior a quatro milhões de euros, o futuro parque solar terá também um sistema de armazenamento com baterias, integrado com a central hídrica do Alqueva, uma central hídrica com bombagem e um dos maiores sistemas de armazenamento de energia do país. "Configurado num modelo de funcionamento híbrido, o sistema pretende demonstrar a sinergia entre os sistemas de armazenamento hídrico de longa duração, que permitem diferir o excesso de produção solar em horas de menor preço, para horas do dia com maior valor e os sistemas de armazenamento rápido, com baterias, que servirão para minimizar desvios de produção solar em mercado e oferecer serviços de flexibilidade rápidos, essenciais para um futuro sistema electroprodutor baseado apenas em energias renováveis", explica a EDP em comunicado.

Os trabalhos no terreno deverão arrancar ainda no verão, de modo a que, no final do ano, o novo parque já possa estar a produzir energia. Terá uma capacidade de produção anual de 7,5 GWh (gigawatt-hora), e a expectativa é que "venha a abastecer o equivalente a 25% dos consumidores da região".

"Aliar inovação à sustentabilidade é uma estratégia que a EDP considera decisiva no desenvolvimento dos seus projetos e no contributo para uma transição energética que é urgente acelerar", refere Ana Paula Marques, administradora executiva da EDP e presidente da EDP Produção, citada no comunicado.

Já António Rios Amorim, CEO da Corticeira Amorim, destaca as características técnicas da cortiça que a tornam o material certo para o setor da energia. "A resistência a temperaturas extremas, a compatibilidade química, a resiliência, as propriedades anti-vibráticas e a baixa condutibilidade térmica são atributos que valorizam o potencial desta matéria-prima em inúmeras aplicações deste setor", frisa.

Por fim, o presidente executivo da Isigenere destaca que se trata de "mais um passo" da empresa no compromisso com a sustentabilidade. "A nossa experiência no solar flutuante já nos levou a desenvolver um sistema com menor emissão de CO2 na parte logística, que é fator-chave neste tipo de projetos. Agora avançamos com o uso de materiais naturais e inovadores que reduzem ainda mais o impacto de CO2, mantendo a elevada qualidade e durabilidade que distingue a nossa tecnologia", explica Andrés Franco.

Refira-se que, por cada tonelada de cortiça produzida, a floresta de sobreiros pode sequestrar até 73 toneladas de CO2, o que "reduz o impacto ambiental de qualquer solução final onde a cortiça é aplicada".