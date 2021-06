Cortiça portuguesa de novo no Serpentine Summer Pavilion

Dinheiro Vivo 14 Junho, 2021 • 21:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cortiça está de novo no centro do Serpentine Summer Pavilion e o fornecedor foi a Corticeira Amorim, o maior grupo de transformação de cortiça do mundo. São 200 metros quadrados de cortiça para a instalação construída pelo estúdio sul-africano Counterspace, em lugar de destaque numa das exposições de referência da arquitetura mundial.

Counterspace, o coletivo sul-africano de arquitetura fundado e dirigido por Sumayya Vally, é o 20º convidado a desenhar o Serpentine Summer Pavilion. Um projeto lançado em 2020, por altura do 50º aniversário da Serpentine Galleries, mas que foi transformado num programa de dois anos, devido às restrições impostas pela COVID-19.

Sobre a cortiça, Sumayya Vally, a mais jovem arquiteta escolhida para liderar o icónico programa de arquitetura da Serpentine, explica a sua escolha devido à capacidade de moldação, maleabilidade e flexibilidade deste material, capaz de recriar diversos espaços no pavilhão. O foco da instalação é a sustentabilidade, o que também ajuda, dadas as suas credenciais de sustentabilidade únicas: uma matéria-prima 100% natural, ecológica, renovável, reciclável e reutilizável. Foram, ainda, utilizados outros materiais verdes na edificação do pavilhão, incluindo aço reciclado para os elementos estruturais.

Nesta edição, o Serpentine Summer Pavilion incluirá um conjunto de elementos móveis a instalar em diversos bairros de Londres para promover e facilitar encontros e interações improvisadas, em homenagem aos lugares e estruturas que consolidaram as comunidades ao longo do tempo. "O projeto centra-se nas experiências das comunidades periféricas e de migrantes da capital britânica. Um convite à reflexão sobre ideias em torno da arquitetura, do design, do ambiente, da comunidade e do bem-estar", explica a Corticeira Amorim em comunicado, sublinhando que se trata de temática "perfeitamente alinhadas" com a missão do grupo de "acrescentar valor à cortiça de forma competitiva, diferenciada e inovadora, em perfeita harmonia com a natureza."

"É igualmente reconfortante perceber o reconhecimento angariado pela cortiça junto de renomados artistas, designers e arquitetos. Ano após ano constatamos que ganhamos adeptos para a nossa causa: nenhum produto consegue equiparar-se em termos de atributos. Oferecendo tanto, sendo solução para tantas aplicações, contribuindo exemplarmente para o combate às alterações climáticas. Destacada novamente neste palco mundial da criatividade e da inovação, temos a certeza de que a cortiça será amplamente apreciada, repetindo-se o sucesso e a notoriedade alcançados em há 9 anos atrás", destaca, ainda, Cristina Rios Amorim, administradora da Corticeira.

Este é um regresso a Londres e ao Serpentine Summer Pavilion. A primeira vez aconteceu em 2012, num projeto assinado pelos arquitetos suíços Herzog & de Meuron e pelo artista chinês Ai Weiwei, que desenvolveram estrutura circular integrando cerca de 100 peças de mobiliário de aglomerado de cortiça nacional.