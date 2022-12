Corticeira Amorim avança com plano de 20 milhões de euros em dívida verde

© Filipe Amorim / Global Imagens

A Corticeira Amorim anunciou esta quinta-feira um novo programa de emissão de papel comercial verde no valor de 20 milhões de euros, de acordo com informação enviada esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa da família Amorim vai ao mercado buscar 20 milhões de euros em troca de obrigações associadas a objetivos ligados a medidas e políticas de sustentabilidade ambiental. A verba será utilizada na aquisição de um terreno contíguo a propriedades já detidas por uma holding do grupo, que inclui imóveis afetos à exploração florestal.

"O capital emitido ao abrigo do programa de papel comercial foi integralmente alocado à aquisição, pela subsidiária Herdade de Rio Frio, S.A., de um terreno de 1855 hectares que inclui um conjunto de imóveis afetos à exploração florestal, contíguo às propriedades já detidas pela referida subsidiária", lê-se.

"A Corticeira Amorim pretende melhorar a produtividade da atividade agroflorestal da Herdade de Rio Frio, designadamente através da implementação de adensamentos neste montado único", acrescenta o comunicado.

Este programa de dívida verde da Corticeira Amorim foi acordado com o CaixaBI e com a Caixa Geral de Depósitos (CGD). O CaixaBI funções de "organizador, líder, agente pagador e instituição registadora", enquanto a CGD a garantia de subscrição. As maturidades das obrigações relativas à dívida verde contraída vencem em 2027

Esta é a quinta vez que a Corticeira Amorim recorre a um instrumento de financiamento sustentável. Ao todo, a empresa já foi ao mercado levantar um total de 126,6 milhões de euros em dívida verde.

"A Corticeira Amorim considera que os instrumentos de financiamento verde são ferramentas eficazes para sustentar projetos com impactos positivos na mitigação e adaptação às alterações climáticas", conclui o comunicado.